Runder Geburtstag 160 Kinder feiern 50 Jahre Schulhaus Bachfeld in Goldach: Standing Ovations in der proppenvollen Turnhalle Tanz, Moderationen, Musik, die Schülerinnen und Schüler waren an der 50-Jahr-Feier des Goldacher Bachfeld-Schulhauses gefordert. Sie haben aber alle Erwartungen mehr als erfüllt und mussten an sämtlichen Aufführungen Zugaben geben.

Der 160-köpfige Chor mit Dirigent Ivo Mühleis überzeugte mit Textsicherheit, auch auf Englisch, und mit seiner Strahlkraft. Bild: Rudolf Hirtl

Es macht Spass, im Y.M.C.A zu sein, singen Village People aus den Lautsprecherboxen, als die Mädchen und Buben am Samstagnachmittag die Tanz- und Modeschau eröffnen. Der Disco-Hit aus den USA wurde in den 70er-Jahren rauf und runter gespielt und gibt an der 50-Jahr-Feier den Startschuss für einen musikalischen Bilderbogen aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Die Schulkinder hätten auch «Es macht Spass, im ‹Bachfeld› zu sein» singen können, denn sie hatten sichtbar Freude daran, ihre Darbietungen vor Eltern, Behörden und Lehrerschaft zu präsentieren.

Während sechs Monaten hat das Lehrerteam das farbige und schwungvolle Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt. Das Publikum kann sich aber nicht etwa gemütlich zurücklehnen, um Tanzshow, Modeschau und Lieder vom Chor zu geniessen. Es wird gleich mehrmals aus seiner Komfortzone beziehungsweise den Stühlen gerissen. Etwa beim Linedance zum Lied «The Wanderer» von Status Quo und erst recht bei «Macarena», dem schwungvollen Sommerhit aus dem Jahr 1994.

Unverkennbar, hier wird nach dem zeitlosen Sommerhit «Macarena» getanzt. Bild: Rudolf Hirtl

Peace (Frieden) ist nicht nur im Song von Bob Marley während der Modeschau ein Thema, sondern auch zu Beginn des Konzertes des 160-köpfigen Bachfeldchores und seiner Begleitband. «Stell dir vor, alle Menschen, leben ihr Leben in Frieden» heisst es im Song «Imagine» von John Lennon, das von den Schülerinnen und Schülern mit viel Gefühl interpretiert wird.

Seit März arbeiten Schulkinder am Programm

Ivo Mühleis, Lehrer «Bachfeld» Goldach. Bild: Ralph Ribi

«Als ich als dienstältester Bachfelder im September des letzten Jahres an einer Teamsitzung erwähnt habe, dass wir im Bachfeld einen runden Geburtstag vor uns hätten, waren alle Lehrpersonen sofort restlos begeistert, ein Fest zu organisieren, aber nur die wenigsten wussten, was auf uns und unsere Kinder zukommen würde», sagt Ivo Mühleis vor dem Konzert. Im März dieses Jahres seien die Schülerinnen und Schüler an einer «Kick-off»-Veranstaltung einbezogen worden und seither seien alle intensiv an der Arbeit gewesen. Mühleis betont:

«Was gibt es Schöneres, als in einem Haus zu arbeiten – zu unterrichten – zu lernen – das trotz seiner 50 Jahre noch so toll in Schuss, farbenfroh und jugendlich da steht.»

Und spontanen Zwischenapplaus erhält der Lehrer, der seit 40 Jahren im «Bachfeld» unterrichtet, für seine Worte:

«Was wäre aber ein Schulhaus ohne all die Schülerinnen und Schüler, die ein solches Haus erst zum Leben erwecken.»

Der runde Geburtstag des Bachfeld-Schulhauses wird gebührend gefeiert und die Zeilen «Mir sind Bachfelder, sind stolz druf, und mir hebed zäme jederziit...» erklingen mit hörbaren Stolz. Belohnt werden die Kinder nicht nur mit einem schulfreien Tag am Montag, sondern mit dem tosenden Applaus des Publikums, das frenetisch Zugaben fordert.

17 Bilder 17 Bilder Der Geburtstag des «Bachfeld» wird farbenfroh gefeiert. Bild: Rudolf Hirtl

Kein Wunder, kann Ivo Mühleis am Schluss eine positive Bilanz ziehen: «Das Lehrerteam des ‹Bachfeld› hat sich viel vorgenommen und hohe Ziele gesteckt. Es sollte für alle Beteiligten zu einer bleibenden Erinnerung werden. Der rote Faden mit einem Rückblick auf fünf Jahrzehnte hat sich bewährt, ebenso die Aufteilung in die Sparten Tanz, Moderationen und Musik.»

Auch der Schulpräsident lobt die Aufführungen

Und zurecht mit Stolz ergänzt Mühleis: «Aus meiner ganz persönlichen Sicht war die Darbietung des Chors etwas vom Besten, was man mit einem Chor von 160 Primarschulkindern bis zur 6. Klasse hören kann. Es war ein durchwegs gelungenes und erfolgreiches Projekt, das so nur durch ein starkes Miteinander von Kindern und dem gesamtem Lehrerteam möglich wurde.»

Goldach Schulpräsident Rolf Deubelbeiss. Bild: PD

Begeistert zeigt sich auch Schulpräsident Rolf Deubelbeiss: «Es war eine imposante Gemeinschaftsleistung des 20-köpfigen Lehrteams und der Schülerinnen und Schüler. Es bereitet Freude, so viele motivierte Kinder, Lehrpersonen und zufriedene Eltern zu sehen, die stolz auf ihre Schule sind. Solche Anlässe, wie auch das anstehende Oberstufenmusical, bringen Leben ins Dorf, das tut Goldach gut.»