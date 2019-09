Rund 5000 Besucherinnen und Besucher haben die Museumsnacht besucht: «Ein Zweijahres- Rhythmus ist vorerst vom Tisch»

33 Museen und Ausstellungsräume haben am Samstagabend zur 15. Museumsnacht in St.Gallen eingeladen. Das Wetter war ideal, das Publikum kam zahlreich und war sehr interessiert. So lautet eine erste positive Bilanz der Organisatoren.