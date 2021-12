Rücktritt Erwin Sutter tritt nach zwölf Jahren aus dem Stadtparlament Gossau zurück: «Es ist ein guter Zeitpunkt, der jüngeren Generation Platz zu machen» Nach drei Amtsperioden tritt Erwin Sutter (Flig) aus dem Gossauer Stadtparlament zurück. Für die Zukunft hat er bereits Projekte aufgegleist.

Erwin Sutter, Flig-Stadtparlamentarier, tritt per Ende Jahr zurück. Bild: PD

Erwin Sutter (Flig) hat auf Ende 2021 seinen Rücktritt aus dem Gossauer Stadtparlament bekannt gegeben. Sutter ist seit Anfang 2009 Mitglied des Parlaments, welches er im Jahr 2016 präsidiert hat.

«Ich bin nicht ausgebrannt», stellt Sutter auf Anfrage klar. «Für mich ist es nach drei Amtsperioden gut. Ich durfte an etlichen spannenden Projekten mitarbeiten und meine Ideen einbringen.» Dabei denkt er an die Leistungsüberprüfung der Stadt Gossau mit der Firma Malik im Jahr 2013 oder die Ausarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes, aus welchem sich dann das Leitbild für Gossau ableitete. Als weiteren wichtigen Meilenstein bezeichnet Sutter die Mitarbeit am Gemeindesportanlagenkonzept, heute bekannt unter dem Namen Sportwelt Gossau. «Da hoffen wir, dass nächstes Jahr der Kredit für das Modul 1 bei der Gossauer Bevölkerung abgeholt werden kann.»

Zu seinem Rücktrittsentscheid sagt er: «Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, der jüngeren Generation Platz zu machen, damit diese die Ortspolitik mitgestalten kann.» Erstes Ersatzmitglied auf der Flig-Liste ist Shirley Mc Masters.

Letzter Vorstoss eingereicht

Das politische Engagement hat Sutter neben dem Beruf ausgeübt – er unterrichtet fast 100 Prozent an der Maitlisek. Zudem habe er weitere Projekte angepackt, die allerdings noch nicht spruchreif seien.

Die Beantwortung seines letzten Vorstosses wird er wohl nicht mehr als Parlamentarier erleben. Dabei geht es um die Quartiere entlang den SBB- Bahngleisen, die nachts von lauten Güterzügen gestört werden. «Es liegt mir am Herzen, mich dafür noch einzusetzen. Nun ist es wichtig, dass der Stadtrat aktiv auf die Anwohnerinnen und Anwohner zugeht und mit ihnen nach Lösungen sucht.»