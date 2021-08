Rücktritt «Der Entscheid fällt mir alles andere als leicht»: Nach 17 Jahren an der Spitze tritt der Muoler Gemeindepräsident Bernhard Keller im kommenden März zurück Seit 2005 lenkt Bernhard Keller die Geschicke der Gemeinde Muolen. Nun tritt er per 31. März 2022 zurück. «Dieser Schritt ist wohlüberlegt – wenn auch mit grosser Wehmut verbunden», sagt er.

Bernhard Keller trat sein Amt als Gemeindepräsident von Muolen im Jahr 2004 an. Bild: PD

Bernhard Keller beginnt die Mitteilung mit einem Zitat von Martin Luther King: «Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um das Richtige zu tun.» Dann kündigt der Muoler Gemeindepräsident an, sein Amt per 31. März 2022 abzugeben. Zum Schluss der Gemeinderatssitzung von dieser Woche habe er die Mitglieder des Gemeinderates persönlich darüber informiert, dass er nach über 22 Dienstjahren bei der Politischen Gemeinde Muolen – davon 17 Jahre als Gemeindepräsident – zurücktreten werde.

Der 1977 geborene CVP-Politiker absolvierte eine Verwaltungslehre in Niederhelfenschwil, war anschliessend auf dem Grundbuchamt in Alt St.Johann tätig und trat 1999 die Stelle als Ratsschreiber und Grundbuchverwalter bei der Politischen Gemeinde Muolen an. 2005 übernahm er das Gemeindepräsidium.

Nicht bis zur Pension als Gemeindepräsident amten

Irgendwann sei es der richtige Zeitpunkt und dieser sei für ihn nun gekommen, schreibt Keller in seinem Rücktrittsschreiben. Der Vater dreier Kinder betont:

«Der Entscheid fällt mir alles andere als leicht, aber als ich in meinem 27. Altersjahr das Präsidium unserer Gemeinde übernehmen durfte, war ich mir bewusst, dass ich dies nicht bis zur Pension machen werde.»

Es sei unter anderem aufgrund des Standes aktueller Projekte, der erfreulichen finanziellen Entwicklung der Gemeinde in den letzten Jahren und verschiedener frischer Kräfte in der neu organisierten Verwaltung ein guter Moment, seine «geliebte Funktion» als Gemeindepräsident in neue Hände zu geben. Die Gemeinde hat den Steuerfuss dieses Jahr zum vierten Mal in Folge senken können.

Damals war er Grundbuchverwalter und Ratsschreiber: Bernhard Keller in seinem Büro auf der Gemeindeverwaltung Muolen. Das Bild stammt aus dem Jahr 1999. Bild: Rudolf Steiner (20. Oktober 1999)

Keller schreibt weiter:

«Dieser Schritt ist wohlüberlegt – wenn auch mit grosser Wehmut verbunden.»

Er werde sich weiter auf seine Funktion als Geschäftsführer der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten konzentrieren, in der er seit 2017 tätig ist. Zudem will er eine Weiterbildung ins Auge fassen und sonst die nächsten Monate vorerst auf sich zukommen lassen. «Ich werde sehen, welche spannenden zusätzlichen Herausforderungen mich in nächster Zeit erwarten.»

Seine frühzeitige Rücktrittsankündigung diene insbesondere dazu, dass genügend Zeit zur Bestimmung der Nachfolge bleibt. Er versichere, so Keller, während der verbleibenden sieben Monate «meine Arbeit im Interesse unserer Gemeinde und unter Berücksichtigung der geltenden Rahmenbedingungen» fortzuführen.