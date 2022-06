Rotweisser Grossanlass 32 Tafeln überklebt: Die Riklin-Brüder haben am Samstag den Bahnhof St.Gallen in Bignik umbenannt Der Bahnhof St.Gallen heisst vorübergehend Bignik: Frank und Patrik Riklin haben am Samstagnachmittag 32 Tafeln überklebt. Die freche Aktion ist eine Vorbereitung auf das Bignik am Sonntag, bei dem die ganze Altstadt mit rotweissen Tüchern ausgelegt wird.

Wer am Samstagnachmittag die Tafeln am Bahnhof St.Gallen genau angesehen hat, traute wohl seinen Augen nicht: Da stand nicht mehr St.Gallen, sondern Bignik, in weiss auf blau. Und zwar auf sämtlichen Tafeln. Von 13.30 Uhr bis etwa 14.45 Uhr haben die Riklin-Brüder – sie sind in St.Gallen bekannt für ihre aussergewöhnlichen Aktionen – gebraucht, um 32 SBB-Tafeln zu überkleben.

Diese aussergewöhnliche und wohl einmalige Aktion ist ein Vor-Event auf das Megapicknick von Sonntag: Ab 9 Uhr werden in der ganzen Altstadt rotweisse Tücher ausgelegt mit Hunderten von Mithelfenden, um dann darauf gemeinsam ein grosses Bignik zu feiern.

Gehört zum Ritual des Bignik

«Mit einer Leiter sind wir zu jeder Tafel hochgestiegen, haben sie gereinigt und dann mit der vorbereiteten Tafel überklebt», sagt Patrik Riklin. Diese «Umbenennungen» gehörten etwa seit fünf Jahren zum Ritual von Bignik.

«Aber so viel Tafeln mussten wir noch nie überkleben.»

Bis jetzt hätten sie die Bahnhöfe in einer Art Guerilla-Aktion immer ohne Erlaubnis umbenannt. Doch hier in St.Gallen hätten sie die Aktion angekündigt und vom Bahnhof schon vor zwei Monaten die Erlaubnis eingeholt. Die Verantwortlichen hätten relativ unbürokratisch eingewilligt.

«Die SBB war sich vielleicht aber nicht ganz bewusst, dass wir alle 32 Tafeln umbenennen», so sei dann plötzlich die Polizei noch dagestanden und habe überprüft, was hier geschehe. Die Aktion sei nämlich der Videoüberwachung in Zürich aufgefallen.

Ziel sei, dass die Tafeln hängen bleiben, bis das Bignik am Sonntag um 18 Uhr vorbei ist. Am Montag heisse der Bahnhof St.Gallen wieder St.Gallen. «Falls jemand wegen uns zu weit fährt, kann man sich bei uns im Atelier melden und wir geben ihm die Zeit zurück», sagt Patrik Riklin. «Wir kommen auch für Missfahrten oder Irrfahrten auf.»