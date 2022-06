Rorschacherberg Wer folgt auf Beat Hirs? Die Mitte will mit Patrick Trochsler das Gemeindepräsidium erobern – damit kommt es zum Zweikampf ums Amt Noch bis Ende Jahr ist Beat Hirs im Amt als Rorschacherberger Gemeindepräsident. Der erste Wahlgang für seine Nachfolge findet im September statt. Nach der FDP präsentiert nun auch die Mitte einen Kandidaten: Patrick Trochsler will neuer Gemeindepräsident werden.

Das Gemeindehaus von Rorschacherberg: Wer übernimmt hier künftig die Führung? Bild: Michel Burtscher

Das Rennen um das Rorschacherberger Gemeindepräsidium ist nun offiziell eröffnet. Der derzeitige Amtsinhaber Beat Hirs (FDP) ist noch bis Ende Jahr im Amt. Der erste Wahlgang für seine Nachfolge findet am 25. September statt. Bereits vor zwei Monaten hat die FDP bekanntgegeben, dass sie mit dem Schulleiter und Kantonsrat Raphael Frei antritt.

Patrick Trochsler, Mitte-Kandidat. Bild: PD

Nun ist klar: Es kommt zum Zweikampf ums Amt – mindestens. Die Mitte Rorschacherberg hat am Dienstagabend an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung Patrick Trochsler als Kandidaten für das Gemeindepräsidium nominiert, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Partei schreibt:

«Die Suche nach einer möglichen Kandidatin oder einem möglichen Kandidaten erwies sich als herausfordernd.»

Umso mehr freue es den Vorstand der Mitte Rorschachberg, einen «valablen Kandidaten» vorstellen zu können. Trochsler ist 49 Jahre alt, in Rorschacherberg geboren sowie aufgewachsen und arbeitet derzeit als Geschäftsstellenleiter der UBS Rorschach. Seit seinem Eintritt ins Erwerbsleben sei er in der Region Rorschach-Rorschacherberg tätig, heisst es in der Mitteilung weiter.

Gibt es noch parteilose Kandidatinnen und Kandidaten?

Trochsler verfügt unter anderem über einen Fachhochschulabschluss für Wirtschaft. «Politisch ist Patrick Trochsler ein Quereinsteiger, der über das nötige Rüstzeug für das Amt des Gemeindepräsidenten aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, seines Engagements in der Freizeit und seiner Vernetzung in der Gemeinde verfügt», schreibt die Mitte. Und weiter:

«Wir sind davon überzeugt, mit Patrick Trochsler einen fähigen, integren und engagierten Kandidaten vorstellen zu können.»

Rorschacherberg und die Region lägen ihm sehr am Herzen, heisst es in Trochslers Motivationsschreiben. Er engagierte und engagiere sich seit bald 30 Jahren in seiner Freizeit in verschiedenen Bereichen, sei es als langjähriger Kassier des Badifäschts Rorschach, als Revisor des Gewerbevereins Rorschach und des Arbeitgeberverbands Rorschach und Umgebung, als Verwalter einer Stockwerkeigentümergemeinschaft oder als Kassier der Genossenschaft Alterssiedlung Rorschacherberg. An die Bürgerinnen und Bürger schreibt Trochsler:

«Rorschacherberg ist mein Kraftort und es würde mich sehr freuen, diese attraktive Gemeinde zusammen mit Ihnen, einem engagierten Gemeinderat und einer bürgernahen Verwaltung zu gestalten.»

SP und SVP haben bereits mitgeteilt, dass sie nicht mit einer eigenen Kandidatin oder einem eigenen Kandidaten fürs Gemeindepräsidium antreten werden. Es ist indes nicht ausgeschlossen, dass es noch parteilose Kandidierende geben wird. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 8. Juli.

