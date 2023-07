Rorschacherberg Scheune in Vollbrand: Keine verletzten Menschen und Tiere – Sachschaden von mehreren 100'000 Franken Am Mittwochmorgen kam es in einer Scheune in Rorschacherberg zu einem Vollbrand. Menschen und Tiere kamen keine zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100‘000 Franken. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Bei dem Feuer wurden weder Tiere noch Menschen verletzt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Mittwoch ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen um kurz nach 2 Uhr der Brand einer Scheune am Linkolnsberg gemeldet worden. Wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei heisst, trafen die rund 50 Angehörigen der Feuerwehren von Rorschach und Rorschacherberg die leerstehende Scheune in Vollbrand an.

Tiere befanden sich keine in der Scheune. Verschiedenste Maschinen und Futtervorräte wurden ein Raub der Flammen. Das in der Scheune gelagerte Heu habe durch die Feuerwehr abgetragen werden müssen, da sich darin Glutnester befunden hätten. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Communiqué dadurch schwierig. Nebst den Feuerwehren seien mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, ein Rettungswagen sowie ein Sachverständiger der Gebäudeversicherung aufgeboten worden.

Bei den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren 100'000 Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Menschen und Tiere seien bei dem Feuer aber keine verletzt worden. Es sei jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren 100'000 Franken entstanden. Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Daher wurde das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen mit der Brandursachenermittlung beauftragt, heisst es abschliessend in der Mitteilung. (kapo/evw)