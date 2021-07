Rorschacherberg «Ohne Fussball bin ich nicht die Gleiche»: Wie es Céline Bradke von der Fantribüne aufs Spielfeld geschafft hat Céline Bradke ist die Nummer 21 beim FC St.Gallen-Staad. Die Studentin aus Rorschacherberg spielt in der höchsten Schweizer Frauenfussballklasse, der AXA Women's Super League. Als kleines Mädchen sass die heutige Mittelfeldspielerin im Espenmoos.

Céline Bradke aus Rorschacherberg ist die Nummer 21 beim FC St.Gallen-Staad. Ramona Riedener

Es war zu Barnettas und Zellwegers Zeiten, als ein dreijähriges Mädchen, von Kopf bis Fuss in Grün und Weiss gekleidet, im Schlepptau ihres fussballbegeisterten Vaters Richtung Espenmoos pilgerte. Dass in diesem Kind ein Herz für Fussball schlägt, zeigte sich spätestens sieben Jahre danach: Von da an war Céline Bradke nicht nur auf der Zuschauertribüne, sondern auch auf dem Rasen anzutreffen.

Zuvor, als Céline Bradke mit fünf Jahren mit ihren Eltern von Gossau nach Rorschacherberg zog, gehörten Klavier- und Flötenunterricht und Jugi zu ihren Hobbys. Als eine Freundin vom FC Staad und dessen erfolgreicher Frauenfussballmannschaft schwärmte, war das Mädchen Feuer und Flamme. Während sie Entzücken beim Vater auslöste, fragte die Mutter eher skeptisch, ob sie statt Fussball nicht eine andere Sportart wählen möchte. Doch die Leidenschaft war geweckt.

Mehr als nur ein Freizeitplausch

Es liegt in der Natur von Céline Bradke, dass sie das, was sie macht, auch mit Herzblut macht. «Viele sehen den Sport als Freizeitbeschäftigung. Sie wollen zum Plausch einmal, vielleicht zweimal in der Woche in einem Verein trainieren. Das ist völlig okay», sagt die 20-Jährige. Und ergänzt:

«Mir aber reicht das nicht. Ich möchte mehr, weiter kommen, eine bessere Leistung bringen.»

Während sie die Primarschule in Rorschacherberg, das Untergymnasium und die Kantonsschule in St.Gallen absolvierte und anschliessend an der HSG Internationale Beziehungen studiert, bleibt Fussball ihr Ein und Alles.

So wechselte sie vom Breiten- in den Spitzensport, spielte im U16- und später im U19-Team. Während die Jugendmannschaften des FC Staad bereits vorher mit anderen Vereinen kooperierten, war der Abstieg in die zweithöchste Liga der Auslöser dafür, dass sich die Frauenteams des FC Staad und des FC St.Gallen 2017 zusammenschlossen.

Céline Bradke in Aktion. PD

In seiner ersten Saison 2017/18 landete der FC St.Gallen-Staad auf dem dritten Platz und verpasste damit den Aufstieg. Beim zweiten Anlauf klappte es. Céline Bradke war dabei, als das Team Schweizer Meister wurde und in die höchste Liga aufstieg.

2020 folgte ein weiterer Höhepunkt für die Mittelfeldspielerin, als am 13. August im Kybunpark der FC St.Gallen-Staad gegen den Grasshopper Club, die höchste Spielklasse im Schweizer Frauenfussball, in die neue Saison startete. Das Eröffnungsspiel ist das erste Meisterschaftsspiel in der Geschichte, das unter dem Namen AXA Women's Super League ausgetragen und live von SRF ausgestrahlt wird. Auch Céline Bradke kam in den letzten Minuten noch zum Einsatz.

Begeisterung, Emotionen und pure Spielfreude

Der Ball rollt, 22 Spielerinnen oder Spieler kämpfen 90 Minuten um das runde Leder und geben ihr Bestes, um am Ende des Spiels als Siegermannschaft vom Platz zu gehen. Auf dem Feld geht es für Frauen- wie Männermannschaften ums Gleiche. Auch wenn Frauenfussball immer mehr an Anerkennung gewinnt, löst er bei weitem noch nicht die gleiche Fan-Begeisterung aus, wie der Männerfussball. Céline Bradke begründet es so:

«Frauenfussball ist im Profibereich noch relativ jung. Keine Spielerin in der Schweiz kann vom Sport leben. So muss sie einer Erwerbsarbeit nachgehen. Profifussballer, die ein Gehalt bekommen oder von Sponsoren unterstützt werden, können sich voll auf den Fussball konzentrieren.»

Aber auch körperliche Konstitutionen seien massgebend für die Unterschiede. Männer könnten allein durch ihre Muskelmasse eine andere Leistung beim Fussball erreichen.

Begeisterung, Emotionen und pure Spielfreude herrschten, wenn Frauen um das runde Leder kämpfen. «Hier geht es nicht ums Geld. Wir spielen aus Freude am Sport. Auch wenn uns nicht Tausende von Zuschauern begeistert zujubeln», sagt Bradke.

Vorbild spielt bei Bayern München

«Immer am Ball bleiben» ist das Motto der 20-Jährigen. «Ich brauche das einfach. Ohne Fussball bin ich nicht die Gleiche.» Sie schwärmt von Joshua Kimmich. Der Mittelfeldspieler von Bayern München sei ihr grosses Vorbild. «Er spielt überlegt, ist im Zweikampf sehr stark, ein Führungsspieler und echter Teamplayer. Wir sind uns vom Spielertyp her sehr ähnlich.»

Céline Bradke bringt Fussball, Studium, Familie und Freunde unter einen Hut. Ramona Riedener

Trotz des Studiums, das sie aller Voraussicht nach im Sommer mit dem Bachelor abschliesst, vier Trainings in der Woche und mindestens ein, manchmal sogar drei Spielen innerhalb von zehn Tagen, hat die junge Frau auch noch Zeit für ihre Familie, ihre Mitstudentinnen und ihren Freund. Allerdings hat dieser die Mittelfeldspielerin noch nie live gesehen. Das musste aufgrund der Pandemie bislang noch warten.