RORSCHACHERBERG Mit Herbstmarkt, Führungen und Kinderprogramm: Schloss Wartegg feiert 25-jähriges Bestehen Am 24. September feiert das Schlosshotel über dem Bodensee sein Jubiläum. Unter anderem tritt Hannes vo Wald auf.

Das Schloss Wartegg in Rorschacherberg lädt zum grossen Jubiläumsfest. Bild: zvg

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Angelika und Christoph Mijnssen das Schloss Wartegg aus dem Dornröschenschlaf geholt haben. Mit einem ganzheitlichen Konzept eröffnete das Bio-Schlosshotel in Rorschacherberg 1998 seine Tore. Seither hat sich das Schloss Wartegg mit seinen 25 Zimmern und rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ostschweizer Hotellandschaft etabliert, begrüsst zahlreiche Seminar- und Individualgäste sowie auch Familien. 2023 erkor es die NZZ in ihrem Hotel-Rating gar als schönstes historisches Hotel der Schweiz.

Das 25-Jahr-Jubiläum wird kommenden Sonntag im und rund um das Schloss mit einem grossen Fest gefeiert. Von 10 bis 16 Uhr findet ein Herbstmarkt statt. Über 30 Marktstände bieten ein vielfältiges Angebot an regionalen und zum Teil eigens hergestellten Produkten an – von speziellen Lebensmitteln bis zu Kunsthandwerk.

Führungen, Festwirtschaft, Zauberei

Ausserdem bieten die Organisatorinnen und Organisatoren des Jubiläumsfests Führungen an. Dabei können die englische Parkanlage und die Cabane besichtigt werden. Oder aber der Schlossgarten, dem sich die Gärtnerinnen und Gärtner des Hotels gemäss Ankündigung jeweils hingebungsvoll widmen. Natürlich gibt es auch eine Festwirtschaft, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jubiläumsfeier mit Speisen aus dem eigenen Schlossgarten versorgt. Das À-la-carte-Restaurant bleibt am Sonntagmittag hingegen geschlossen.

Auch für die Kleinen gibt es ein eigens gestaltetes Programm. Zum Beispiel Musik von Philu, dem Duo Philipp Untersee (Akkordeon) und Lucia Karez (Violine). Oder Zauberei, und zwar vom bekannten Ostschweizer Magier und Pyrotechniker Hannes vo Wald.

Zu Fuss ist das Schloss Wartegg vom Bahnhof Staad aus in rund 10 Minuten gut erreichbar. Wer stattdessen mit dem Auto anreist, kann bei der Kirche im Park oder bei der nahe gelegenen Firma Starrag parkieren, heisst es auf der Homepage des Schlosses Wartegg. Der Eintritt zum Jubiläumsfest ist gratis. (pd/ghi)