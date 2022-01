Rorschacherberg Mit ausscherendem Anhänger eine 58-jährige Frau getroffen: Bauer akzeptiert Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung Ein 71-jähriger Landwirt fährt mit einem zu schweren Anhänger und ungesichertem Siloballen in Rorschacherberg: Weil ein heruntergefallener Rechen einen Schalter aktiviert, schert der Anhänger aus und trifft eine Spaziergängerin auf dem Trottoir tödlich. Der Unfallverursacher wird zu einer Busse und einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

Die angehängte Wickelmaschine gerät aufs Trottoir und trifft eine 58-jährige Frau. Bild: Kapo St.Gallen

Es ist ein heisser Freitagmittag im Juni 2021, in der Ostschweiz steigen die Temperaturen auf 26 bis 30 Grad. Es ist Heuwetter, viele Landwirte sind unterwegs auf den Wiesen, bringen Heuballen um Heuballen zurück zu ihren Höfen. Unterwegs ist an diesem Tag in Rorschacherberg auch eine 58-jährige Frau. Sie spaziert auf dem Trottoir auf der Goldacherstrasse, als sich von hinten mit rund 30 Kilometern pro Stunde ein Landwirtschaftsfahrzeug nähert – und das Unglück seinen Lauf nimmt.

Es ist ein «Aebi»-Traktor, auf dem ein 71-jähriger Landwirt sitzt. Mit dem Fahrzeug zieht er eine Heuwickelmaschine hinter sich her. Doch der Anhänger ist eigentlich zu schwer für den kleinen Traktor. Da der Landwirt auch noch eine komplett ungesicherte Siloballe auf dem Anhänger transportierte, wog dieser gesamthaft rund 1,9 Tonnen. Die zulässige Anhängelast für den Traktor betrug aber lediglich 900 Kilogramm.

«Sorgfaltsregeln in hohem Masse missachtet»

Zum Unglück kommt es aber wegen zweier ebenfalls nicht gesicherten Rechen auf der Karosserie des Traktors. Rund 100 Meter vor dem Unglücksort gibt es einen Schlag auf die Räder und die Rechen fallen herunter. Ein Rechenstiel trifft die Bedieneinheit der Wickelmaschine und den Schalter für eine Hydraulikpumpe, wodurch der ganze Anhänger nach rechts ausschert und aufs Trottoir gelangt. Die 58-Jährige wird von hinten erfasst und überrollt. Aufgrund der schweren Verletzungen stirbt die Frau noch auf dem Unfallplatz.

Im Strafbefehl wird nun aufgeführt, wie es zum Unglück gekommen ist. Bild: Kapo St.Gallen

Der Landwirt habe den Tod nicht absichtlich verursacht, heisst es im Strafbefehl. Jedoch habe er «elementare Sorgfaltsregeln in hohem Masse missachtet». Indem der Mann etwa die Rechen ungesichert auf dem Traktor mitführte und es vor der Fahrt unterlassen hatte, den Schalter für die Hydraulikpumpe auszuschalten. Der Landwirt habe zudem unstatthaft eine Siloballe mitgeführt, wodurch sich das Gewicht des Anhängers massiv erhöht habe. Der Unfall wäre vermeidbar gewesen, schreibt die St.Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl.

Darin werden eine ganze Reihe weiterer Unterlassungen aufgeführt: So fehlte beim Traktor die vorgeschriebene Fahrerkabine. An der Vorder- und Hinterachse des Traktors waren zudem Doppelräder montiert, die über den Kotflügelrand hinausragten und deshalb markiert werden hätten müssen. Zudem seien die Rückspiegel stark verschmutzt gewesen, «wodurch die Sicht nach hinten über die Spiegel eingeschränkt war».

Mit 3200 Franken gebüsst

Die St.Galler Staatsanwaltschaft spricht den 71-jährigen Landwirt wegen fahrlässigen Inverkehrbringens eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges, Verletzung der Verkehrsregeln, Missachtens von Beschränkungen und Auflagen und fahrlässiger Tötung schuldig. Er wird zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Zudem erhält der Mann eine Busse von 3200 Franken.

Den Strafbefehl hat der Landwirt im Dezember erhalten. Inzwischen ist klar, dass er das Urteil akzeptiert. «Es ging keine Einsprache ein. Der Entscheid ist rechtskräftig», sagt Leo-Philippe Menzel, Mediensprecher der St.Galler Staatsanwaltschaft, auf Anfrage.