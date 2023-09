Rorschacherberg Frau in psychischer Ausnahmesituation zerkratzt über 20 Autos – Sachschaden beläuft sich auf über 15'000 Franken Am Sonntag konnte eine ausgerückte Polizeipatrouille der St.Galler Kantonspolizei eine 56-jährige Frau anhalten, die insgesamt über 20 Autos beschädigte. Sie befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde in eine Klinik eingewiesen. Die Frau richtete einen Sachschaden von über 15’000 Franken an.

Der Sachschaden bei den zerkratzen Autos beläuft sich auf über 15’000 Franken. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Anwohner meldeten der Kantonalen Notrufzentrale am Sonntag, dass eine Frau mehrere entlang der unteren Eichenstrasse parkierte Autos zerkratzen würde. Wie es am Montag in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst, konnte die ausgerückte Patrouille eine 56-jährige Frau antreffen, die auf die Personenbeschreibung passte. Die Frau habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Sie sei einem Amtsarzt vorgeführt und von diesem in eine Klinik eingewiesen worden.

Bei der Tatbestandsaufnahme habe festgestellt werden müssen, dass die Frau zuvor mit einem spitzen Gegenstand über 20 Autos zerkratzt und einen Sachschaden von über 15’000 Franken angerichtet hatte. Sie wird deswegen gemäss Communiqué bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. (kapo/evw)