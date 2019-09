Rorschacherberg: Er hat als Kind Krebs überlebt und sammelt jetzt Geld für die Krebsforschung

Jährlich kriegen in der Schweiz 40500 Menschen die Diagnose Krebs, gemäss Kinderkrebs Schweiz sind 300 davon Säuglinge und Kinder. Zugunsten der Krebsforschung führt «Race for Life» jährlich ein Benefiz-Velomarathon in Bern durch. In diesem Jahr findet er morgen Sonntag, 10 bis 18 Uhr, statt. Für die Mitfahrer gibt es vier Velostrecken zur Auswahl, die kürzeste ist ein Kilometer lang und führt durch die Innenstadt, die längste führt in 31 Kilometern rund um den Berner Hausberg Gurten. Am gleichen Tag gibt es auf dem Bundesplatz ein Solidaritätsfest, bei dem unter anderem die Berner Musiker Florian Ast und Müslüm auf der Bühne stehen werden.