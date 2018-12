«Das Rauchverbot macht Existenzen kaputt» – Wirte am Rorschacher Bahnhof starten Petition Das Rauchverbot an der Rorschacher Hafenmeile, das ab 1. Juni 2019 gelten soll, schlägt in den sozialen Medien hohe Wellen: Die Nutzer solidarisieren sich mit den Wirten, diese lancieren eine Petition. Erstmals spricht auch die Stadtverwaltung Rorschach. Noah Salvetti

Ab 1. Juni 2019 ist an allen Schweizer Bahnhöfen das Rauchen verboten. Das kündigte der Verband Öffentlicher Verkehr (VöV) in einer Medienmitteilung an. Betroffen ist auch der Rorschacher Hafenbahnhof. Hier empfangen zahlreiche Lokale ihre Gäste, erschlossen werden die Beizen über das Perron des Bahnhofs, der den SBB gehört.

Durch das Verbot verlören die Gäste der Lokale jegliche Möglichkeit, eine Zigarette zu rauchen. Einzige Ausnahmen: Fumoirs, die in den kleinen Lokalen oft gar keinen Platz hätten, und die durch die SBB definierten Raucherbereiche, die mit einem Fussmarsch verbunden wären. Bei den Wirten stösst die Kunde auf Unmut – gross ist die Angst, rauchende Kundschaft zu verlieren und den Betrieb eventuell sogar aufgeben zu müssen.

Solidarität in den Sozialen Medien

Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in den Sozialen Medien: Sowohl auf der Tagblatt-Facebook-Seite, als auch in der Gruppe «Du bisch vo Rorschach, wenn...» äussern sich zahlreiche Nutzer, sei es mit traurigen Smileys oder etwa mit Kommentaren. Die Reaktionen sind einerlei – Die Gäste solidarisieren sich mit den Gastronomen, allen voran mit Helvetia-Pächter Albin Streule und bedauern den Entscheid des VöV. «Geht’s noch?», schreibt etwa eine Nutzerin, eine weitere kommentiert: «Das Rauchverbot war mit ein Grund, weshalb ich selbst mit Wirten aufhören musste. So macht man Existenzen kaputt!» Sie hoffe, dass sich für die Wirte am Perron alles zum Guten wendet.

«Aktuell sitzen wir draussen in der Kälte, weil man drinnen nicht mehr rauchen darf. Ist das nun auch verboten, ist der Höhepunkt erreicht. Und wenn ich zuerst zu Fuss gehen muss, um zu einem Raucherbereich zu gelangen, kann ich auch direkt zu Hause bleiben», beschwert sich Stammgast Zoran Gajdos gegenüber TVO. Roland Spoerri, ebenfalls angestammter Kunde im Helvetia, sagt: «So etwas ist paradox und diskriminierend.»

Da Albin Streules Lokal zu klein dimensioniert ist, um Platz für ein Fumoir zu bieten, bliebe nur noch der Eingangsbereich seines Restaurants – ein Streifen von etwa einem Meter Breite. Ein Facebook-Nutzer schreibt dazu: «Damit kämest du ins Guinness-Buch der Rekorde für das kleinste Aussen-Fumoir der Welt: Rauchen wie auf dem Pissoir – in einer Reihe!»

Gastronom Albin Streule lässt sich indes nicht unterkriegen: Gemeinsam mit Nurettin Semsoglu, der den benachbarten Imbiss Hafenkebap führt, hat er eine Petition lanciert. «Wer sich von Januar bis Februar 2019 bei uns einschreibt, erhält ein Cüpli aufs Haus», verkündet Streule auf Facebook.

Rechtsgrundlage für Rauchverbot fehlt

Eine Nutzerin appelliert in ihrem Kommentar an die Stadtverwaltung Rorschach: «Ich kann nur hoffen, dass sich die Stadt so etwas nicht gefallen lässt! Wir hier haben Freude an jedem kleinen Lokal, das unsere Stadt belebt!»

Marcel Aeple, Stadtschreiber in Rorschach, sagt: «Die Hafenmeile ist ein Spezialfall. Das Grundstück gehört den SBB, die auch für die Reinigung des Areals zuständig sind. Allerdings ist das südseitige Perron gemäss Strassenplan auch als öffentliche Gemeindestrasse dritter Klasse klassiert. Die politischen Gemeinden haben die Hoheit über jene Strassen. Für ein Rauchverbot auf einem öffentlichen Weg gibt es keine Rechtsgrundlage und eine solche Vorschrift liesse sich nicht ohne weiteres erlassen.»

Er hoffe darauf, dass man die Umsetzung des Rauchverbots an jedem Bahnhof individuell beurteile. Die SBB hätten mit der Stadtverwaltung jedoch noch keinen Kontakt aufgenommen, sagt Aeple.