Rorschacher Hopfen ist erntereif Nach zwei Jahren wird aus dem in Goldach angepflanzten Hopfen endlich Bier: Andreas Müller, Braumeister der Rorschacher Kornhausbräu, verarbeitet diesen direkt nach der Ernte weiter. Jolanda Riedener

In aufwendiger Handarbeit pflückt Andreas Müller, Braumeister der Rorschacher Kornhausbräu, die Zapfen vom ersten eigens angebauten Hopfen. Für bestes Aroma, dürfen möglichst nur die Zapfen und keine Blätter von den meterhohen Pflanzen in den Brautopf. Ganz frisch, nur wenige Stunden später, wird dieser bereits zu Bier verarbeitet.

Einen Namen für die neue Sorte hat Müller noch nicht. Seine Kornhausbräu ist aber bekannt für kreative Biersorten. Müller ist auch einer von wenigen Schweizer Braumeistern überhaupt, die Hopfen anbauen: Die 36 Pflanzen wachsen an der Schuppisstrasse in Goldach bis zu fünf Meter in die Höhe.