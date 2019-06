Rorschacher Getränkemarkt freut sich über die aktuellen Temperaturen: «Die Hitze ist das beste Marketing» Bruno Schirmer ist Filialleiter des Schützengarten Getränkemarkts in Rorschach. Für ihn bedeuten die hohen Temperaturen viel durstige Kundschaft. Rahel Jenny Egger

Bruno Schirmer - Filialleiter Getränkemarkt Rorschach. (Bild: Rahel Jenny Egger)

Spürt ihr die Hitzewelle?

Bruno Schirmer: Auf jeden Fall. Hitze ist das beste Marketing. Es wird mehr gefestet und somit auch mehr getrunken. Auch die Sommerferien und zahlreiche Festivals stehen vor der Tür.

Das OpenAir St.Gallen, zum Beispiel?

Genau. Wir verkaufen auch dieses Jahr wieder harrassweise Schützengarten Bier abgefüllt in Plastikflaschen. Glas ist auf dem Gelände ja nicht erlaubt.

Bier ist also der Verkaufsschlager?

Bier und Mineral werden das ganze Jahr durch gut verkauft. In der jetzigen Hitze aber ganz klar in grösseren Mengen. Wir kommen kaum noch nach mit Liefern. Manche Kunden kaufen bei Aktionen gleich ein ganzes Palett, lagern es bei uns und holen es dann nach und nach ab. Wir sind da flexibel.

Wer zählt zu euren Kunden?

Die Kundschaft ist sehr gemischt. Auf der einen Seite Privatpersonen, meistens eher etwas älter. Einen Grossteil machen auch die Restaurants und Badis aus. Letztere verzeichnen zurzeit natürlich massenhaft Besucher. Da braucht man schnell Nachschub.

Hat sich die Kundschaft durch den Standortwechsel an deie St. Gallerstrasse verändert?

Minimal. Die Mehrheit gewöhnt sich schnell an einen neuen Standort. Aber für einige ältere Kunden ist der Weg schlicht zu weit. Auch ein paar Quartieranwohner vermissen die Nähe zur Haustüre. Für Autofahrer hat sich der neue Standort durch die zusätzlichen Parkplätze bewährt.

Am Wochenende findet das Getränkemarktfest in den Schützengarten Filialen statt. Was erwartet Besucher in Rorschach?

Es locken zahlreiche Aktionen und eine Festwirtschaft mit Ausschank. Samstag und Sonntag wird gegrillt und samstags sorgt Leo Innauen mit seinem Akkordeon für musikalische Begleitung.