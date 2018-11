Rorschacher Dachdecker ist Berufsweltmeister Patrik Güttinger hat in Riga an den Berufsweltmeisterschaften Gold geholt. Der Polybauer in Fachrichtung Dachdecken absolvierte seine Lehre in Rorschach. Nun ist er der Weltbeste seines Fachs.



Sein Chef hat Patrik Güttinger an den Berufsweltmeisterschaften im lettischen Riga unterstützt. (Bild: PD)

(jor) Der 23-jährige Dachdecker hat sein Können an den Berufsweltmeisterschaften in Lettland unter Beweis gestellt. Am Freitagabend schaffte es Patrik Güttinger gar aufs Podest und darf sich nun als bester des Fachs bezeichnen.

Patrik Güttinger lebt in Heiden und hat sein Handwerk bei Streule und Alder in Rorschach gelernt. Bereits seine Grundausbildung schloss er mit der Note 5,6 ab. Seine Arbeitgeber und Eltern reisten mit an die WM und unterstützen ihn.