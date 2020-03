Rorschacher Buchhändler trotzen Ladensterben: «Wir wollen hier nicht mehr weg»

Am Montag, 9. März um 19.30 Uhr, besucht der Hamburger Autor Jan-Philipp Sendker Rorschach. Der ehemalige Journalist ist als Schriftsteller weltweit erfolgreich. Er liest in der «Musigbar Mariaberg» aus seinem Werk «Das Gedächtnis des Herzens». Dieses belegte 2019 mehrere Wochen den 1. Platz der Schweizer Bestsellerliste. Es ist der dritte Teil von Sendkers Liebesromans, der in Burma spielt. Die Teile können unabhängig voneinander gelesen werden. In der neusten Ausgabe folgt die Geschichte dem zwölfjährigen Ko Bo Bo. Er hat die Gabe, in den Augen der Menschen ihre verdeckten Gefühle zu lesen. Er lebt bei seinem Onkel, hat wenig Kontakt zu seinem Vater und kann sich kaum an seine Mutter erinnern. In der Geschichte begibt sich der Knabe auf die Suche nach seinen Eltern, die ihn quer durch Burma führt. Die Lesung wird von der Buchhandlung Wörterspiel in Kooperation mit der Bibliothek Rorschach organisiert. Tickets kosten 25 Franken. Reservationen nimmt die Buchhandlung unter info@woerterspiel.ch oder 071 554 24 48 entgegen. Es gibt eine Abendkasse. (elf)