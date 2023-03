Rorschach Rechnung und Budget kommen schlank durch: E-Trottinetts und Parkplätze beschäftigen Rorschacherinnen und Rorschacher stärker Die Rorschacher Bürgerversammlung winkt Budget und Rechnung durch. Während der Stadtpräsident sich über Einsprachen beschwert, wollen die Anwesenden über altbekannte Themen sprechen.

Röbi Raths hielt seine erste Bürgerversammlung in Rorschach ab. Bild: Judith Schönenberger

Obwohl Röbi Raths bereits seit mehr als drei Jahren Stadtpräsident von Rorschach ist, hielt er am Dienstagabend zum ersten Mal die Bürgerversammlung ab. Denn seit der Coronapandemie hatte diese nicht mehr stattgefunden. Rund 200 Personen waren gekommen, um über die Rechnung 2022 und das Budget 2023 abzustimmen. Das entspricht gerade einmal 5 Prozent der Rorschacher Stimmbevölkerung.

Die Coronakrise war auch Thema bei Schulratspräsident Guido Etterlin, der den Jahresbericht der Schule vorstellte. Aufgrund von Corona, der Energiekrise, des Ukraine-Kriegs und des Lehrpersonenmangels sei die Schulbehörde «krisenerprobt». Weiter erklärte er, wie die Schule Rorschach digitaler werden soll und weshalb ein neues Benotungssystem eingeführt werde.

Mahnende Worte trotz positivem Rechnungsabschluss

Danach präsentierte Raths die Erfolgsrechnung 2022. Sämtliche Ausgaben sind unter Budget geblieben, das Eigenkapital stieg um 2,6 Millionen Franken. Die Rechnung weist einen Ertragsüberschuss von 747’315 Franken auf, dank eines Griffs in die Aufwertungsreserve wird der Überschuss auf über 5 Millionen Franken erhöht.

Trotz dieser eigentlich positiven Nachrichten präsentierte Raths an der Versammlung eine Grafik, die zeigt: Rorschach hat im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden und dem kantonalen Durchschnitt die tiefste Steuerkraft pro Kopf. Deshalb appelliert Raths an die Anwesenden: «Wir brauchen zusätzliche Steuereinnahmen.» Erreicht werden könne dies mit Wohnraum, der gute Steuerzahlende anlocke. «Doch fünf Grossprojekte sind momentan wegen Einsprachen blockiert», mahnte Raths.

Weder sein Appell noch die Rechnung an sich löste eine Diskussion oder Fragen aus. Die anwesenden Stimmberechtigten nahmen die Rechnung 2022 der Stadt Rorschach einstimmig an.

Plädoyer für die Wasserrutschbahn

Nach dem Blick zurück folgte der Blick voraus. Raths nannte die wichtigsten Punkte im Budget 2023. Dieses sieht einen Ertragsüberschuss von 632'800 Franken vor. Der Überschuss kommt aber nur zustande, weil 5 Millionen Franken aus der Ausgleichsreserve bezogen werden sollen.

Gewohnt leidenschaftlich versuchte Raths dann, die Bürgerinnen und Bürger von einzelnen Budgetpunkten zu überzeugen. Zum Ersatz des Schulmobiliars, was auch die Anschaffung von digitalen Wandtafeln beinhaltet, sagte er: «Es wäre fatal, wenn wir mit Kreide weiter arbeiten!», und sorgte damit für Lacher im Publikum.

Für 600'000 Franken ist ein neuer Lift im Kornhaus geplant, weil jemand erst kürzlich eine Stunde darin festgesteckt sei. 800'000 Franken sollen Erneuerungen im Strandbad, darunter eine neue Wasserrutschbahn, kosten. Diese sei schon 40 Jahre alt und in den letzten Jahren immer nur notdürftig repariert worden. Die Investition sei nötig, sagte Raths, «egal, wie die Zukunft aussieht». Am Stadtapéro im November 2022 hatte sich Raths nicht begeistert gezeigt von den Plänen, das Strandbad auf das Rorschacherberger Gemeindegebiet zu verlegen. Im Hinblick darauf, sagte er, die neue Rutschbahn könne auch abgebaut und an einem neuen Ort wieder aufgebaut werden. Jetzt sei es aber wichtig, überhaupt eine neue Rutschbahn im «so schönen Strandbad» aufzustellen.

«Natürlich isches huere tüür»

Zuletzt erwähnte Raths den Budgetposten von 100'000 Franken, mit dem die Tempo-30-Umsetzung in der Innenstadt geplant werden soll. In der Diskussionsrunde zum Budget 2023 fragte ein Votant, ob die Stadt Rorschach nun Sponsor des Fussballclubs sei, weil nach Investitionen in den letzten Jahren beim Fussballplatz Pestalozzi für rund 200'000 Franken die Beleuchtung ausgetauscht werden soll. Raths erwiderte: «Natürlich isches huere tüür», LED-Lampen und neue Masten seien aber nötig. Ausserdem unterstütze die Stadt auch andere Vereine, etwa die Stadtharmonie Eintracht Rorschach, die Spenden für eine neue Fahne sammelt.

Schliesslich wurden das Budget 2023 und der gleichbleibende Steuerfuss von 129 Prozent mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen.

Verkehr, Fusion und Verfall

Bei der anschliessenden allgemeinen Umfrage war Verkehr ein grosses Thema. Zwei Votanten wollten wissen, weshalb die evangelische Kirchgemeinde bei ihrem Verwaltungsgebäude keine Parkplätze realisieren kann. Stadtentwickler Ronnie Ambauen erklärte, dass Parkplätze in einer reinen Wohnzone ohne dazugehörigen Bau nicht zulässig seien.

Bei zwei Themen teilte Raths die Meinung der Votanten. Eine Person sprach die E-Trottinetts auf Gehwegen und in Gebüschen an. «Auch mich regt es tödlich auf», erwiderte Raths. Rorschach habe bei den E-Trottinett-Pilotversuchen fast mitmachen müssen, weil die Nachbargemeinden so begeistert gewesen seien. Man schaue aber mit Argusaugen auf die Situation. Auch ein zweites Aufreger-Thema von Raths kam zur Sprache: die Autoposer. Als Antwort darauf machte sich Raths noch einmal für die Tempo-30-Zone auf der Hauptstrasse stark.

Wenig überraschend stellte Max Müller von der Rorschacher FDP die Frage nach der Zusammenarbeit der Gemeinden in der Region. Raths, der selbst der FDP angehört, bedankte sich für den Antrag und lamentierte über die Zentrumslasten, die Rorschach zu tragen habe.

Zuletzt kam ein Dauerthema zur Sprache: Wie es denn nun mit dem ehemaligen Hotel Anker weitergehe, wollte ein Votant wissen. Raths hatte im November angekündigt, ein Projekt sei in Arbeit. Dazu konnte er auch an der Bürgerversammlung nicht mehr sagen, ausser: «Es isch öppis im Tue.»