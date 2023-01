Rorschach Nächsten Sommer wird's am Seeufer anders aussehen: Die Strandfestwochen zügeln und es gibt kein «Maremio» mehr Das Café Maremio und die Strandfestwochen haben während des Sommers rund ums Würth-Haus jeweils Feriengefühl aufkommen lassen. Das «Maremio» wird es jedoch nicht mehr geben und die Strandfestwochen wechseln den Standort. Die Verantwortlichen erklären, warum.

2022 fanden die Strandfestwochen zum letzten Mal in der Nähe des Würth-Hauses statt. Dieser Standort bot perfekte Sicht auf das Rorschacher Kornhaus. Bild: Thomas Staub

Stadtpräsident Röbi Raths verkündete es bereits am Stadtapéro Ende November. Das Gastro-Angebot «Maremio» beim Würth-Haus in Rorschach wird es diesen Sommer nicht mehr geben. Das Strandcafé wurde 2020 vom Eventteam des Würth-Hauses ins Leben gerufen. Das Café habe für die Mitarbeitenden in der Gastronomie während der Coronakrise eine Perspektive geschaffen, schreibt eine Pressesprecherin der Würth-Gruppe.

Auch 2021 und 2022 empfing das italienisch angehauchte Café von Mai bis September Gäste am Seeufer. Im kommenden Sommer wird das nicht mehr der Fall sein. «Bereits bei der Konzeption des ‹Maremio› war klar, dass wir uns nach der Coronakrise wieder auf unsere Kunst-, Kultur- und Kulinarik-Angebote im Würth-Haus Rorschach konzentrieren wollen.»

Das «Mare mio» befand sich direkt vor dem Würth-Haus in Rorschach. Bild: Mareycke Frehner

Strandfestwochen ziehen 200 Meter weiter

Somit wird in der Nähe des Würth-Hauses während der Sommerzeit nicht mehr so viel los sein wie in den vergangenen Jahren. Denn auch die Strandfestwochen, die seit ihren Anfängen 2018 dort stattfanden, wechseln den Standort. Das Festival zügelt 200 Meter nach Westen und findet nächsten Sommer auf dem Festplatz in Rorschach statt. «Dort ist die Infrastruktur, was Stromanschlüsse und Wasserleitungen angeht, besser», sagt Organisator Dario Aemisegger. Der Umzug des beliebten Festivals sei gemeinsam mit Verantwortlichen der Stadt Rorschach beschlossen worden.

Dario Aemisegger, Organisator der Strandfestwochen in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

«Auch, wenn man das Wachstum der Strandfestwochen anschaut, ist es ein sinnvoller Entscheid», sagt Aemisegger. 2022 dauerte das Festival zum ersten Mal vier Wochen und lockte rund 23'000 Besucherinnen und Besucher an. In den Jahren zuvor, als die Strandfestwochen jeweils zweieinhalb Wochen dauerten, waren es laut Aemisegger zwischen 10'000 und 15'000. Der Anlass findet immer im Juli und August statt, auf dem Programm stehen dann zum Beispiel Yoga bei Sonnenuntergang, Pingpong-Turniere oder Auftritte verschiedener Bands.

Aemisegger freut sich auf die sechste Ausgabe seiner Strandfestwochen. Im April werde er das ausführliche Programm bekanntgeben. Trotz der Vorfreude schwingt beim Standortwechsel auch etwas Wehmut mit. «Vom bisherigen Platz aus sah man nicht nur den wunderschönen Sonnenuntergang, sondern hatte gleichzeitig auch die schönste Sicht auf Rorschach», sagt Aemisegger. Er nehme Auswärtige jeweils gerne an diesen Ort mit, um ihnen Rorschach zu zeigen. Am neuen Standort habe man nur noch die zweitbeste Sicht auf die Stadt, sehe aber den Sonnenuntergang gleich gut wie bisher. «Ich kann mit Überzeugung sagen, dass ich mich auf den neuen Ort freue. Das wird toll da vorne.»