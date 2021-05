Rorschach Nach zwei Wohnungsbränden in der gleichen Strasse: Kantonspolizei ermittelt Brandursachen Am 11. Februar und am 22. Mai ist es an der Löwenstrasse in Rorschach zu Brandfällen gekommen. Nun teilt die Kantonspolizei mit: Die beiden Brände stehen in keinem Zusammenhang. Brandstiftung kann gemäss jetzigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Bild: Arthur Gamsa

(kapo/nat) Rund 50 Feuerwehrleute standen am 11. Februar im Einsatz und bekämpften das Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Löwenstrasse in Rorschach. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich sechs Personen im Haus. Sie konnten sich teilweise selbst ins Freie begeben oder wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Tag.

Der Sachschaden betrage mehrere hunderttausend Franken, hiess es in einer Medienmitteilung. Das Feuer hat die Wohnungen und das Schuhgeschäft im Erdgeschoss komplett zerstört. Elf Personen haben an diesem Tag ihre Bleibe verloren. Sie wurden kurz darauf teils bei Bekannten, teils im Rorschacher Hotel Mozart untergebracht.

Lange konnte die Kantonspolizei nichts zur Brandursache sagen. Bereits einen Tag später machten sich Spezialisten der Brandforensik an die Arbeit im Haus. Jetzt steht fest: Das Feuer ist entweder auf einen unvorsichtigen Umgang mit Rauchwaren oder eine technische Ursache zurückzuführen.

Opfer nach Brand identifiziert

Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Brand unbewohnbar. Bild: Kapo SG

Nur drei Monate später brannte es erneut an der Löwenstrasse. Am Pfingstsamstag kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilt, steht der Vorfall in keinem Zusammenhang mit dem Feuer von Mitte Februar.

Beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouille war bereits offenes Feuer im Bereich der obersten Wohnung erkennbar. Den Polizisten gelang es aufgrund der Rauchentwicklung und der Hitze nicht mehr in die betreffende Dachwohnung vorzudringen.

Nach einem Grossaufgebot der Rettungskräfte wurde ein toter Mann in der Wohnung aufgefunden. Das Institut für Rechtsmedizin konnte nun seine Identität klären. Beim Opfer handelt es sich um den 38-jährigen Schweizer Mieter. Als Brandursache stehe eine Fahrlässigkeit im Vordergrund, teilt die Kantonspolizei mit. Eine eingeschaltete Herdplatte dürfte den Brand ausgelöst haben.