Rorschach «Menschen mit Behinderung werden unterschätzt»: Der neue HPV-Leiter Marco Dörig will, dass beeinträchtigte Menschen selbstbestimmt leben können Der HPV Rorschach hat mit Marco Dörig seit August einen neuen Geschäftsführer. Der 46-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit und will, dass Menschen mit Behinderung Teil der Gesellschaft werden und selbstbestimmt leben können. Für Dörig steht jetzt schon fest: «Ich bin am richtigen Ort.»

Hatte schon immer eine soziale Ader: Marco Dörig, der neue Geschäftsführer des HPV Rorschach. Perrine Woodtli

Pult an Pult arbeiten die Frauen und Männer an diesem Nachmittag konzentriert vor sich hin. Die einen sortieren Werbekleber, andere montieren Elektroteile. Sie alle arbeiten in der Produktion des HPV (Heilpädagogischer Verein) Rorschach. Dieser unterstützt und begleitet Menschen mit Behinderung (siehe Infobox). Die soziale Institution ist seit ihrer Gründung 1952 fest verankert in Rorschach.

Als Marco Dörig die Werkstatt betritt, ist es mit der Konzentration vorerst vorbei. «Hoi Marco», ertönt es von überall her. «Schau, was ich gerade mache!», «Nachher kommst du zu mir!», «Hey Marco, was machst du denn hier?» Die Frauen und Männer gehen strahlend auf Dörig zu und schütteln seine Hand. Dabei ist Marco Dörig eigentlich noch ein neues Gesicht beim HPV. Der 46-Jährige hat Anfang August die Geschäftsleitung von Erwin Ganz übernommen, der sich nach zehn Jahren in die Pension verabschiedet hat.

Unterstützung seit 1952 Der HPV Rorschach wurde 1952 von engagierten Eltern gegründet. Er unterstützt Menschen mit einer Beeinträchtigung vom Kindesalter bis ins hohe Alter. Heute bietet der Verein in verschiedenen Bereichen individuelle Betreuungsangebote und Dienstleistungen an, unter anderem Sonderschule, Berufsbildung, Erwachsenenbildung, betreutes Wohnen, geschützte Arbeitsplätze und Coaching. (woo)

Dörig ist ein Menschenfreund, liebt den Umgang mit Menschen mit Unterstützungsbedarf, wie er sie nennt. «Sie sind spontan und herzlich, fordern viel schneller eine Nähe ein, zeigen ihre Freude. Diese Energie ist einfach toll», schwärmt er.

«Sie kennen keine Berührungsängste und ihnen ist es egal, welches Geschlecht oder welche Nationalität du hast.»

Er ergänzt: «Da könnten wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Wir studieren immer viel zu viel.»

Marco Dörig besucht die Werkstatt der HPV. Perrine Woodtli

«Ich bin am richtigen Ort»

Marco Dörig sitzt in seinem Büro, von hier sieht er direkt in den Innenhof. Er habe sich gut eingelebt, sagt er. In den ersten Wochen sei er vor allem damit beschäftigt gewesen, alles und alle kennen zu lernen. So habe er täglich die verschiedenen Stationen des HPV besucht:

«Ich wollte nicht oberflächlich eingeführt werden, sondern richtig eintauchen.»

Er fühle sich sehr wohl und sei herzlich aufgenommen worden. «Ich bin am richtigen Ort.»

Der neue HPV-Leiter bringt reichlich Erfahrung mit. Der Betriebsökonom arbeitete unter anderem bei der Herisauer Stiftung Dreischiibe, die sich für die Integration von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung engagiert. Er war zudem Geschäftsführer der Stiftung Zukunft Thurgau, die Arbeitslosen bei der Jobsuche hilft. Zuletzt leitete er das Wohnheim Sonnenhalde Tandem der Gemeinnützigen- und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen. Warum der Jobwechsel? «Ich bin überzeugt, mit dem HPV viel umsetzen zu können. Das reizt mich.»

Beeinträchtigte Menschen mitentscheiden lassen

Am HPV schätzt Dörig insbesondere die Tatsache, dass hier wirklich der Mensch im Zentrum stehe. Bei anderen sozialen Institutionen seien das teils nur leere Floskeln. Das Wirtschaftliche sei dann doch wichtiger. Anders als an manch anderen Orten, an denen Menschen mit Behinderung lediglich als Klientinnen und Klienten behandelt werden, würden diese hier ernst genommen und deren Autonomie werde gefördert, sagt Dörig.

«Die Menschen hier sind selbstbewusst, stehen für sich ein, können mitentscheiden. Das finde ich super.»

Dass dieser Anspruch im HPV gelebt wird, zeigte sich auch im Bewerbungsprozess. Dörig wurde zunächst an ein Gespräch mit dem Vorstand und der Geschäftsleitung eingeladen. Danach fand ein zweites Gespräch statt – mit drei Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern des HPV. «Das fand ich sensationell», sagt Dörig. Das Gespräch sei sehr interessant und unkompliziert gewesen.

«Wenn ich sie heute sehe, sind sie immer noch sehr stolz darauf, dass sie an meiner Wahl beteiligt waren und die Geschichte des HPV mitgeprägt haben.»

Menschen mit Behinderung werden unterschätzt, sagt Dörig. «Man findet sie herzig oder hat das Gefühl, sie von allem schützen zu müssen.» Das Problem sei, dass man ihnen zu wenig zuhöre. «Obwohl sie uns eigentlich immer ganz klar sagen, was sie wollen. Wir müssen ihnen mehr zutrauen.»

Beim HPV stehe der Mensch im Zentrum, sagt Marco Dörig. Perrine Woodtli

Eine neue Strategie soll den Weg weisen

Der HPV beschäftigt heute rund 750 Mitarbeitende mit und ohne Unterstützungsbedarf und ist damit einer der grössten Arbeitgeber in Rorschach. In den vergangenen Jahren sei im Behindertenbereich vieles passiert – sei es gesellschaftlich oder auf Gesetzesebene. Und trotzdem gebe es noch vieles zu tun, sagt Dörig. So erarbeite man derzeit unter anderem eine neue Strategie, welche den HPV in die Zukunft führen soll.

Das Ziel müsse es sein, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf noch selbstbestimmter leben und arbeiten können, sagt Dörig:

«Unsere Aufgabe ist es, ihnen den nötigen Rahmen zu bieten. Wir sind nur die Assistenten ihres Lebens.»

Menschen mit Behinderung sollen Zugang zur ganzen Welt erhalten, Teil von ihr sein. Der HPV habe schon diverse Projekte, die das ermöglichen. «Dieses Thema wird uns in Zukunft aber weiterhin stark beschäftigen.» Ein grosses Anliegen von Dörig ist es, die Menschen zu verbinden und als gleichwertig anzusehen. Es solle irgendwann normal sein, dass Menschen mit einer Behinderung beispielsweise an einer Migros-Kasse arbeiten.

Aber auch kleinere, nicht weniger wichtige Projekte stehen an. So wird unter anderem die «Herzenssache» – die Partnervermittlung für Menschen mit Behinderung – professionalisiert. Bei der Sonderschule Wiggenhof in Rorschacherberg ist zudem ein neuer Spielplatz geplant, wo sich nicht behinderte Kinder und Kinder mit Beeinträchtigungen begegnen, spielen und voneinander lernen können.

Ein wichtiges Thema seien zudem Alterswohnungen, sagt Dörig. Der HPV begleitet auch heute noch die Tochter einer Gründerfamilie. Sie ist die älteste Bewohnerin. Es stelle sich nun immer mehr die Frage, wie und wo künftig die älteren Bewohnerinnen und Bewohner begleitet werden sollen.

Die Arbeit lohnt sich

Eine soziale Ader und einen Gerechtigkeitssinn hatte Marco Dörig schon immer. «Das wurde mir im Elternhaus so vorgelebt.» Aufgewachsen ist er in Appenzell. «Meinen Eltern war es immer wichtig, dass ich und mein Bruder gleich behandelt werden», sagt Dörig, der als Jugendlicher Teller gewaschen und babygesittet hat, um sein Taschengeld zu verdienen. Seit 15 Jahren lebt er mit seiner langjährigen Partnerin und der gemeinsamen zwölfjährigen Tochter («mein i-Pünktli») in der Stadt St.Gallen.

Seine neue Arbeit bereite ihm viel Freude, sagt er. «Mir wurden in meinem Leben immer wieder Türen geöffnet. Nun will ich den Leuten hier eine Chance geben und ihnen Türen öffnen. Vielleicht klappt es nicht immer, aber es war eine Lernerfahrung.» Die Arbeit sei aber auch anspruchsvoll, sagt er. Doch es lohne sich. «Wenn ich aus meinem Büro schaue und sehe, dass die Leute glücklich sind, weiss ich, dass wir etwas richtig machen.»