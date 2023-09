325-Jahr-Feier Das Gewerbe Rorschach jubiliert und der Bundesrat gratuliert: Besuch von Guy Parmelin als Sahnehäubchen Vor 325 Jahren fand am 23. Februar 1698 in der Taverne zum Löwen – heute Federerhaus – in Rorschach die Gründung des ersten Gewerbevereins der Eidgenossenschaft statt. Der älteste Gewerbeverein der Schweiz feiert dies am Jubiläumsabend vom 23. September. Stargast und Redner ist Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

1973 schenkte der Gewerbeverein Rorschach der Stadt das Wasserspiel auf der damals neuen westlichen Seepromenade. Bild: Walter Baer

Die Freude war gross bei OK-Präsident Stefan Meier, als im Herbst des vergangenen Jahres ein Brief aus Bern eintraf. Im linken oberen Eck ist das wertige, edle Papier mit dem Kreuz der Schweizer Eidgenossenschaft versehen und unterschrieben hat ihn Bundesrat Guy Parmelin. «Besten Dank für Ihre freundliche Einladung zur Feier des ältesten Gewerbevereines am Samstag, dem 23. September 2023. Es ist mir eine Freude, am Gala-Abend anwesend zu sein und als Vertreter des Bundesrats einige Worte an die Gewerbetreibenden und Gäste zu richten», so seine begleitenden Worte.,

Corina Hirzel ist seit Juni 2022 Präsidentin vom Gewerbe Region Rorschach Bild: rtl

Meier und die Verantwortlichen vom Gewerbe Region Rorschach hatten darauf gehofft, waren aber dann doch auch angenehm und freudig überrascht über die tatsächliche Zusage des Wirtschaftsministers. Der Bundesrat wird vermutlich mit dem Auto anreisen. Wer vor Ort dabei sein möchte, der hat noch die Möglichkeit, sich auf www.gvrr325.ch für den Anlass im Stadthofsaal anzumelden. Dort kommen Gäste neben der Rede des Bundesrats und einem Abendessen in den Genuss von Musik und Comedy.

Aufschwung nach dem Klosterbruch

Warum wurde der erste Gewerbeverein der Schweiz ausgerechnet in Rorschach gegründet? Durch den Bodenseeraum im Zentrum von Europa führten seit römischen Zeiten Handelsrouten zu Wasser und zu Lande. Handelsleute, Kreuzfahrer und Rom-Pilger sind durch Rorschach gezogen. In der um 600 entstandenen Siedlung, an der Grenze von Alemannien und Rätien wurden die Güter für den Landweg über die Bündnerpässe umgeladen und eine 947 von König Otto I unterzeichnete Urkunde erlaubte dem Abt von St. Gallen hier Markt abzuhalten sowie Münzen zu schlagen. Doch Rorschach blieb wegen der Bedeutung älterer Städte wie Konstanz und Arbon ein kleiner Marktort.

Erst ab 1485 kam neues Leben in die kleine Stadt, als Kaiser Friedrich II dem St. Galler Abt Ulrich Rösch alle Rechte zu Rorschach bestätigte. Wegen Streit mit der Stadt St.Gallen plante der Abt das Kloster nach Rorschach zu verlegen. Er begann einen Klosterneubau auf Mariaberg und baute am Seeufer den Marktplatz und die Hafenanlage aus.

Die St.Galler und Appenzeller fürchteten die wachsende Macht des Abtes und verwüsteten den Bau. Dieser «Rorschacher Klosterbruch» von 1489 führte zum St. Gallerkrieg, in dem die Schutzorte des Abtes – Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus – die Stadt St. Gallen besetzten. Die Stadt verlor ihren Hafen in Steinach und fortan gewann der Rorschacher Hafen an Bedeutung.

Bauten und Marktverkehr bringen Verdienst

Die baulichen Veränderungen Rorschachs im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Leinwandhandels brachten dem Handwerk grossen Verdienst und Wohlstand. Der Rorschach wohlgesinnte Abt Gallus und der Landeshofmeister Fidel von Thurn auf Wartegg beschlossen in einer Sitzung am 23. Februar vor 325 Jahren, «die St. Constanzius-Zunft mit dreizehn Berufsgenossenschaften mit der St. Johanneszunft mit deren elf Berufsgenossenschaften zusammenzuschliessen.

Der Gewerbeverein bezeichnet diese Sitzung als Gründung des Vereins, wobei er sich erst zwei Jahrhunderte später offiziell Gewerbeverein nennt. Dokumentiert ist aber ein Rorschacher Aufstieg nach der besagten ersten Sitzung: 1743 wurde das Kornhaus erbaut, gegen Ende des Jahrhunderts die Häuser der Leinwandherren an der Mariabergstrasse, z. B. das heutige Amtshaus. Dank der Leinwandfabrikation und dem regen Kornmarktverkehr erstarkte das Gewerbe.

Wird vom Gewerbe Region Rorschach organisiert: der Bummelsunntig. Bild: Christof Sonderegger (Dezember 2015)

Der Zusammenbruch der alten Ordnung nach der Revolution in Frankreich beendete die Traditionen der Meister und Gesellen des Gewerbes. Die schweren Kriegsjahre nach 1800 mit Besetzung durch fremde Heere und der Hungersnot 1816/17 vernichteten fast allen Wohlstand.

1803 wurde die Gewerbefreiheit eingeführt und das Zunftwesen abgeschafft. Die Zeit war im Umbruch und das Rorschacher Gewerbe passte sich schnell an die neuen Verhältnisse an. Ab 1820 folgten gute Zeiten, denn die Dampfschifffahrt und der Bau der Eisenbahn förderten Güter- und Reiseverkehr und damit eine industrielle Entwicklung. Dies brachte viel Beschäftigung für das Baugewerbe dank den Verkehrslinien und für die sich entwickelnde Stickerei- und Maschinenstickerei.

Drohende Verarmung

Das Gewerbe förderte die Gründung von Lehrlingsschulen, die ab 1884 vom Bund subventioniert und in späteren Jahren zu Gewerbeschulen ausgebaut wurden. Es entstanden neue Wohnquartiere: In Rorschach fand man Arbeit, die Einwohnerzahl wuchs auf 13’555 im Jahr 1909, mit einem Ausländeranteil von 41 %. Noch war Zuwanderung kein Schimpfwort – im Gegenteil!

Der Aufschwung stoppte abrupt im Laufe des Ersten Weltkriegs. Der Zusammenbruch der Stickereiindustrie sowie der New Yorker Börsencrash verursachten 1929 eine noch nie dagewesene Weltwirtschaftskrise. Nicht nur den Arbeitern in den Fabriken, sondern auch dem Mittelstand der kleinen Handwerker und Gewerbler drohte Verarmung. Kaum ging es wieder aufwärts, brach der Zweite Weltkrieg aus. Dank mehrerer Aufträge der Stadt (Post, Spital) konnte das hiesige Baugewerbe seine Arbeiter durchhalten.

«Lädelisterben und Fremdarbeiterproblem

Trotz schnellem Aufschwung nach dem Krieg bedrängten den Gewerbeverein unerwartete Probleme. Weil das Baugewerbe vom Aufschwung profitierte – «es wurde abgebrochen und gebaut, was das Zeug hielt» schrieb der Chronist im Neujahrsblatt 1950 –, waren die Aufträge ohne Bauarbeiter aus Italien nicht zu bewältigen. Daher musste sich der Gewerbeverein bis 1980 immer wieder mit dem Problem Gastarbeiter befassen. Es herrschte Mangel an Arbeitskräften, weshalb der Gewerbeverein nicht mit dem Abbau des Gastarbeiterbestands einverstanden war. Es gab ähnliche hitzige Auseinandersetzungen wie heute über die Zuwanderung.

Im Gegensatz zur ebenfalls von Reinhard Frei (links) mitgeprägten Rheintalmesse Rhema entwickelte sich die «exposee» in Rorschach nicht zu einem wiederkehrenden Anlass. Bild: rtl

Das Aufkommen der Selbstbedienungsläden und in der Folge die Neubauten der Grossverteiler Coop, ABM und Migros veränderten die Einkaufsgewohnheiten der Rorschacher. Die Konkurrenz im Detailhandel verschärfte sich. Es begann ein «Lädelisterben». Dem entgegenzuwirken, bestimmt bis heute die Politik des Gewerbevereins.

Trotz dieser Probleme hat sich der Gewerbeverein stets bemüht, mit Anlässen und Volksfesten wie Fasnachtsbetrieb oder Seegfrörnifest die Attraktivität von Rorschach als Wohn- und Einkaufsstadt zu erhöhen. Unvergesslich ist das Fest zum 275-Jahr-Jubiläum im August 1973, an welchem der Verein der Stadt das Wasserspiel vor der heutigen Arion-Wiese schenkte. Und im Jahr 1998 war die vom Verein unter Präsident Caspar Angehrn zum 300-Jahr-Jubiläum organisierte «exposee98» ein besonderes Ereignis von hohem Niveau.