Rorschach: Hitzige Debatte ums Verwaltungsgebäude Voten, Gegenanträge und ein Generationenprojekt: Die evangelische Kirchbürgerversammlung in Rorschach dauerte knapp zwei Stunden. Zu Reden gab vor allem der Neubau des Verwaltungsgebäudes. Lena Müntener

Präsident der Baukommission, Moritz Meichtry (links) und Hans Schiess, Präsident des Kirchenvorstands, wiesen die Kritik eines Stimmbürgers am Neubauprojekt zurück. (Bild: Lena Müntener)

«Stellen Sie sich vor, Sie bauen sich selber ein Haus», sagt Benno Bissegger, Mitglied der Baukommission, zu den 133 anwesenden Stimmberechtigten in der evangelischen Kirche Rorschach. «Dann haben Sie viele Wünsche. Diese müssen Sie in den möglichen Rahmen bringen.» Am Sonntag ist an der Kirchbürgerversammlung der 2-Millionen-Baukredit für das Projekt für ein Ersatzbauverwaltungsgebäude zur Abstimmung gekommen. Damit sind nicht alle einverstanden.

Die Kirchgemeinde will mehr Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Durch die Umgestaltung des Stadtbahnhofs muss die Nordseite neugestaltet werden. Nachdem viele Ideen entstanden und wieder verworfen wurden, haben die Verantwortlichen ein Neubauprojekt des Verwaltungsgebäudes präsentiert (Ausgabe vom 7. März 2019). Heinz Schiess, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, erläutert noch einmal, was für das Projekt spricht. Dieses verspreche mehr Bewegungsmöglichkeiten und wäre eine Visitenkarte der Evangelisch-reformierte Kirche. Das alte Pfarrhaus würde ohnehin nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Eine nötige Renovation würde ebenfalls Kosten mit sich bringen. «Veränderungen kommen so oder so auf uns zu», sagt Schiess.

Der Baukredit in der Höhe von 2113300 Franken führt zu einer Bausteuer von zwei Prozent zwischen 2019 und 2023. Gemäss der Finanzverantwortlichen Corinne Fokkens beträgt dies für den einzelnen Stimmbürger etwa 50 Franken pro Jahr. «Wir finden, das ist es wert.» Und: Die aktuelle finanzielle Situation der Kirchgemeinde sei solide, die Zinslage günstig. Nicht zuletzt gibt auch Moritz Meichtry als Präsident der Baukommission noch einmal Auskunft über deren Arbeit und spricht sich fürs Projekt aus. Sofern das Projekt angenommen wird, soll im Herbst 2019 mit dem Bau begonnen werden. Die Einweihung ist für 2021 vorgesehen.

Eine Liste mit «Mängeln»

In der Debatte ergreift Stimmbürger Martin Klauser mehrere Male das Wort. Er wirft der Kirchenvorsteherschaft «qualifizierte Unwahrheiten, Formfehler und mangelnde Information» vor. Die vorliegenden Unterlagen reichten nicht aus, um sich ein Bild über das Projekt zu machen, sagt er. Schiess und Meichtry weisen die Kritik zurück. Klausers Punkte seien nicht nachvollziehbar. Man informiere so viel wie nötig. Klausers erster Antrag: Über den Kredit in der heutigen Form soll an diesem Sonntag nicht abgestimmt werden. Dies wird mit grosser Mehrheit abgelehnt.

In der anschliessenden Diskussion über den Antrag zum Baukredit liest Klauser schliesslich eine Liste mit über 15 Punkten vor, die im Projektbeschrieb seiner Meinung nach bereinigt werden müssten. Einzelne Kirchbürger verlassen während seiner Ausführungen den Saal. Schliesslich bleibt auch Klausers zweiter Antrag chancenlos. Die deutliche Mehrheit spricht sich für das Projekt der Kirchenvorsteherschaft aus. Lediglich fünf sind dagegen, Einzelne enthalten sich.

Damit haben die Verantwortlichen grünes Licht für die kommende Detailarbeit. Klauser kündigt indes bereits eine Einsprache an. Schiess verspricht, Klausers Punkte in die Planung aufzunehmen und die Kirchbürger darüber zu informieren.