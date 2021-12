Heiliger Bim-Bam «Es ist der Herzschlag unserer Stadt Rorschach»: Gegen das Verstummen der Kirchenglocken in der Nacht formiert sich Widerstand Seit dem 1. Dezember ist der nächtliche Stundenschlag der Kolumbanskirche in Rorschach für ein halbes Jahr eingestellt. Dies entschied der Kirchenverwaltungsrat nachdem er deswegen eine Petition erhalten hatte. Nun ist eine weitere Petition im Anmarsch.

Die Glocken der Kolumbanskirche in Rorschach sind über Nacht verstummt. Ob für ein halbes Jahr oder länger, ist noch unklar. Bild: Rudolf Hirtl

Erst sollten die Glocken der katholischen Kolumbanskirche in Rorschach über Nacht abgestellt werden, nun doch wieder nicht.

Angefangen hat das Ganze, als 34 Personen dem Kirchenverwaltungsrat eine Petition überreicht haben mit der Forderung, den nächtlichen Stundenschlag der Kolumbanskirche einzustellen. Ebenso sollte das liturgische und kultische Läuten weggelassen oder verkürzt werden. Rechtliche und fachliche Abklärungen und Diskussionen im Rat zogen sich laut Präsidenten des Kirchenverwaltungsrats, Pius Riedener, über ein Jahr lang hin. Schliesslich entschied sich der Rat dazu, den nächtlichen Stundenschlag für eine Probephase einzustellen. Die reformierte Kirche verzichtet bereits darauf.

Während eines halben Jahres wird bei allen katholischen Kirchen in Rorschach von 22 bis 7 Uhr der Stundenschlag abgestellt. Am 1. Dezember war es in der Nacht in Rorschach das erste Mal stiller. Die Probephase dauert bis zum 31. Mai. Das Einläuten der Gottesdienste soll beibehalten werden, entschied der Rat, wie es in einer Mitteilung auf der Website heisst.

Es gehört zur Stadt

Barbara Camenzind, Lehrerin und Sängerin. Bild: PD

Es dauerte nicht lange, bis sich Widerstand formierte. Mitte Dezember schaltete die Sängerin und Lehrerin Barbara Camenzind eine Petition auf. «Es hat mich irritiert, dass die Kirchenglocken nicht mehr geschlagen haben», sagt die Rorschacherin. Als Musikerin findet sie, dass der akustische Körper der Stadt verloren gehe. Zudem gehöre der nächtliche Glockenschlag zu den vertrauten Geräuschen der Stadt einfach dazu:

«Es ist der Herzschlag unserer Stadt.»

Camenzind wollte rausfinden, ob es nur ihr Eindruck sei, dass jetzt etwas fehle oder ob andere der gleichen Ansicht seien. «Ich habe nicht proaktiv nach einem Grund gesucht, die Petition zu lancieren.» Sie räumt aber auch ihre Verbindung zur Kirche mit dem Freiwilligenamt als Pfarreirätin ein. In erster Linie gehe es Camenzind darum, eine Diskussion zu eröffnen. «Ich will mich für diejenigen einsetzen, die sich nicht getrauen, etwas zu sagen.» Aus allen Bevölkerungsschichten und auch von kirchenfernen Leuten habe sie nach dem Aufschalten der Petition Nachrichten erhalten. Die Petition läuft noch bis am Montag, 27. Dezember. Innerhalb von knapp zwei Wochen kamen bis Sonntagabend 207 Unterschriften zusammen.

Andere Lärmquellen

Etwas genervt über die Anwohnerinnen und Anwohner, welche die erste Petition einreichten, ist Camenzind schon, wie sie zugibt:

«Man kann doch nicht neben einer Kirche einziehen und sich dann über den Glockenschlag aufregen.»

Sie habe es nie gestört. Im Gegenteil. «Man spürt, dass die Stadt lebt.» Ausserdem habe die Stadt Rorschach in Sachen Lärm ganz andere Probleme, sagt Camenzind. Der Lärm des Verkehrs oder auch der «Töffrowdys» würden die Leute in der Nacht ebenfalls stören. Nur sei dieses Problem schwieriger anzugehen. Sie habe sich ebenso gefragt, ob es wirklich richtig sei, wegen einem Partikularinteresse die Kirchenglocken über Nacht abzuschalten. Camenzind betont aber auch: «Ich möchte keine Front bilden.» Sie erhoffe sich, dass man an einem Tisch zusammensitzen und darüber diskutieren könne.

Diskussion im grösseren Rahmen

Pius Riedener, Präsident des Kirchenverwaltungsrates der katholischen Kirche Region Rorschach. Bild: Michael Huwiler

Dass sich Befürworter der nächtlichen Glockenschläge laut machen würden, sei mit dem Entscheid des Probehalbjahres auch die Absicht des Verwaltungsrates gewesen, sagt Pius Riedener, Präsident des Kirchenverwaltungsrates. Der Kirchenrat sei darauf angesprochen worden, warum man wegen Einzelpersonen so reagiere. Deshalb die Probephase. «Wir werden den definitiven Entscheid nicht wegen einer Minderheit fällen.» Man wolle die Chance bieten, dass sich alle anderen auch einbringen können.

Riedener ist sich bewusst, dass es heutzutage auch andere Uhren und nicht nur die Kirchenuhr gebe. Vielen Leuten sei es dennoch wichtig, dass sie den Glockenschlag zur Orientierung hätten. Es sei auch eine Tradition. «Die Zeit hat sich nicht so stark verändert, dass wir einen solchen Brauchtum ausradieren müssen.» Weiter sagt er: «Wir können uns nicht einfach so darüber hinwegsetzen, dass es den Stundenschlag in der Nacht nicht mehr braucht.»

Die zweite Petition ist im Anflug, die Diskussion scheint gerade erst zu beginnen. «Mit wenigen an einem Tisch zusammenzusitzen, bringt nicht viel», sagt Riedener. Die Diskussion müsste in einem grösseren Rahmen möglich sein. Bei einer Kirchbürgerversammlung sei aber nur die katholische Bevölkerung dabei, betroffen seien jedoch alle. Also doch ein Treffen ausserhalb der Kirchbürgerversammlung? Unklar. Wie die nächsten, konkreten Schritte der katholischen Kirche aussehen, werde an der kommenden Kirchenratssitzung diskutiert.