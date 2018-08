Rorschach erlebt Tourismusboom Die Region um die Hafenstadt verzeichnet diesen Sommer besonders hohe Tourismuszahlen. Das schöne Wetter spielt dabei eine entscheidende Rolle. Viele der Besucher kommen auf zwei Rädern.

Ines Bidenekapp, Vivien Huber

Die Rorschacher Tourismusbranche hat einen guten Sommer zu verzeichnen. Dazu beigetragen haben besonders Velo-Touristen. (Bild: Rudolf Hirtl)

Die Sommerferien sind vorbei. In der Region Rorschach sind noch immer Touristen und Eventbesucher unterwegs, die das schöne Wetter geniessen.



Vor allem die Badis der Umgebung konnten vom lang anhaltenden Sonnenschein profitieren. «Mit dem Sommer sind wir total zufrieden», sagt Volkmar Hardegen vom Strandbad Rorschach. «An den heissesten Tagen hatten wir rund 1800 Besucher, das sind sehr viele.» Auch freut er sich darüber, dass es bisher zu keinen Zwischenfällen gekommen ist. Ähnlich sieht es Beatrice Trachsel von der Badhütte in Rorschach. «Das war bisher ein absoluter Traum-Sommer.»



Andrea Ruf, Geschäftsführerin der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) bestätigt: «Wir sind zufrieden mit dem Verlauf der Saison.» Aber man solle den Tag nicht vor dem Abend loben. «Es gab schon Zeiten, da war der Beginn des Sommers ein wahrer Traum, doch August und September waren dann so verregnet, dass dies den guten Anfang zunichtegemacht hat.» Zudem sieht es so aus, als ob die Strecke Rorschach – Rheineck aufgrund des niedrigen Pegelstands vom Bodensee eine weitere Woche nicht befahrbar ist. «Natürlich hoffen wir, dass das gute Wetter anhält», sagt Ruf. «Doch einmal Regen während einiger Nächte wäre wünschenswert.»

Touristen aus ganz Europa

Urs Grob, Geschäftsführer des Bootsbetriebs Rorschach, konnte schon im April in eine starke Saison starten. «Wir hatten mehr Kunden als vergangenes Jahr.» Jedoch ist nicht nur das Wetter für die steigenden Zahlen verantwortlich: «Seit wir die grösseren, beliebten Motorboote angeschafft haben, haben wir mehr Stammkunden und die Besuchertendenz ist steigend.

Für die Betreiber der Restaurants Pavillion am See und dem Hafen Buffet, Celina Räbsamen und Christoph Brändle, war es ein gelungener erster Sommer. Der Pavillion lockte vor allem Velofahrer zu einer Rast unter den schattigen Bäumen. Aus Deutschland, Österreich, England oder Belgien kamen die Leute angereist. «Erstaunlich waren auch die vielen Niederländer.»



Schweizer bleiben dank dem Wetter

Im Hotel Mozart sind die Logiernächte im Vergleich zum Vorjahr um drei bis vier Prozent gestiegen. «Dieses Jahr konnten wir im Juni 1200 Logiernächte verbuchen, im Juli waren es 1350», sagt Susanne Tobler, Geschäftsführerin des Hotels. Die guten Zahlen können verschiedene Ursachen haben. «Seit 2018 sind wir ein Bikehotel. Wir erfüllen spezielle Konditionen, wie einen abgeschlossenen Veloraum, eine Werkbank und einen Waschplatz», sagt Tobler. Der Bodensee sei zum Velofahren beliebt. Das schöne Wetter veranlasse auch mehr Schweizer, in der Region zu bleiben, sagt Tobler.



Ebenfalls habe das Hotel Rebstock in Rorschacherberg diesen Sommer mehr Besucher registriert, wie Geschäftsführer Mark Schläpfer bestätigt. Allerdings sei das Hotel nicht stark saisonabhängig. «Wir haben ganzjährig ein starkes Businessgeschäft. In den Sommermonaten haben wir am Wochenende auch Freizeitgäste und Touristen.» Das Wetter habe das touristische Segment positiv beeinflusst, jedoch sei das Hotel mehr an einem regelmässigen, leichten jährlichen Wachstum interessiert, sagt Schläpfer.



Hochsaison für Bahnen steht noch bevor



Und auch die Angestellten vom Veloverleih «Bischi bikes» hatten diesen Sommer alle Hände voll zu tun. Da mehr Velofahrer an den Bodensee kamen, mussten Christof Bischof und sein Team öfters mit Reparaturen aushelfen. Auch seine Leihvelos waren diese Saison gefragt. «Vor allem unsere E-Bikes», sagt Bischof.



Bei der Bergbahn Rheineck-Walzenhausen und der Rorschach-Heiden-Bergbahn fängt der Hochbetrieb erst im Herbst richtig an. Dann beginnt die Wandersaison, die viele Gäste vom See in die Berge zieht.