RORSCHACH Ein Paradies für kleine Baumeister: Die Kinderbaustelle in Rorschach boomt Bohren, hämmern, sägen: Auf der Kinderbaustelle in Rorschach dürfen die Kleinen bauen, was sie wollen. Da entstehen Hütten, ein Schiff und ein Flugzeug. Ein Rundgang auf dem Areal.

Seit Anfang Juni haben bereits 500 Buben und Mädchen die Kinderbaustelle in Rorschach besucht. Bild: Mirjam Bächtold

Henri zieht die Säge auf und nieder und das Holzbrettchen schwankt bedrohlich hin und her. «Du musst mehr drücken», sagt er zu Emilia, die sich mit ganzem Gewicht auf das Brett lehnt. Sie bauen zusammen an einem zweistöckigen Haus auf der Kinderbaustelle in Rorschach. Der siebenjährige Henri greift zur Bohrmaschine und schraubt ein Brett an den senkrechten Latten fest. Langsam entsteht eine Wand. «Mit der Bohrmaschine arbeite ich am liebsten. Die ‹chrüselet› so schön in den Händen», sagt er.

Er und die sechsjährige Emilia kommen regelmässig zur Kinderbaustelle, weil ihre Mütter hier mithelfen. «Mir macht es Spass, dass ich bauen kann, was ich will», sagt Emilia. Die Kinderbaustelle auf einer Wiese unterhalb der Pädagogischen Hochschule wurde letztes Jahr von einem Trägerverein ins Leben gerufen. Nach dem Erfolg vom letzten Jahr – 1300 Kinder besuchten die Baustelle – haben die Verantwortlichen diesen Sommer die Fläche des Areals verdoppelt, das ihnen die Stadt Rorschach zur Verfügung stellt.

Sicherheit wird grossgeschrieben

Initiant der Kinderbaustelle Rorschach ist Fabian Lüchinger. Er ist selbst Bauleiter und hat auf einem Spaziergang in Wattwil die dortige Kinderbaustelle gesehen. «Ich fand, so etwas braucht es in Rorschach auch», sagt er. Gemeinsam mit seiner Frau und anderen Interessierten gründete er Ende 2019 den Verein Kinderbaustelle Rorschach, den er präsidiert. Seit dem 5. Juni dürfen Kinder hier bauen, was sie wollen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt viele Hütten, ein Schiff und gar ein Flugzeug. Die Zielgruppe sind sechs- bis elfjährige Kinder, doch es gibt auch viele Jüngere, für die eine Ecke mit Sandkasten und Wasserspielen eingerichtet wurde. Da steht sogar ein echter Bagger, dessen Hebel sich bewegen lassen, der jedoch nicht funktioniert.

Die Kinder können sich auf der Wiese neben dem Robinson-Spielplatz an verschiedenen Stationen austoben. Bild: Mirjam Bächtold

Die Sicherheit wird auf der Kinderbaustelle grossgeschrieben. «Der Bauplatzleiter ist gelernter Zimmermann und überprüft, dass alles Gebaute hält und dass keine Nägel und Schrauben hervorstehen, an denen sich die Kinder verletzen könnten», sagt Lüchinger. Oft helfen die Eltern beim Bauen mit. «Es ist zwar gedacht, dass die Kinder so viel wie möglich allein machen können. Je nach Alter des Kindes und Geduld der Begleitperson wird mehr oder weniger geholfen.»

Spass steht im Vordergrund

Die Kinderbaustelle ist auch dieses Jahr ein Erfolg. Seit Juni haben bereits 500 Kinder hier gebaut – Mädchen und Jungen gleichermassen. «Letztes Jahr waren es 44 Prozent Mädchen, es war also fast ausgeglichen, was mich freut», sagt Fabian Lüchinger. Die Kinder sollen hier in erster Linie Spass haben und ausprobieren dürfen. «Als Nebeneffekt kann die Kinderbaustelle vielleicht dem negativen Image von Berufen in der Baubranche entgegenwirken.» Spass scheinen die Kinder auf der Baustelle in Rorschach zu haben. Sie helfen sich gegenseitig und wechseln sich mit Bohren und Sägen ab. Henri und Emilia haben die erste Wand fast fertig. Bald können sie mit dem zweiten Stock anfangen.

Die Kinderbaustelle steht noch bis zum 28. September. Infos und Öffnungszeiten unter www.kinder-baustelle.ch.