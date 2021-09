Rorschach Die lange Nacht ist zurück: Am Samstag öffnen 86 Kulturinstitutionen vom Rheintal bis in den Vorarlberg Am Samstag findet die «Lange Nacht der Museen» wieder statt. In der Region Rorschach beteiligen sich das Flug- und Fahrzeugmuseum in Altenrhein und das Festungsmuseum Heldsberg in St.Margrethen.

ORF-Lange-Nacht der Museen, 2019. Festungsmuseum St.Margrethen. Max Tinner

Übermorgen Samstag ist es wieder so weit: Die «Lange Nacht der Museen» findet statt. Im Rheintal, Fürstentum Liechtenstein und Vorarlberg beteiligen sich über 80 Institutionen an der Museumsnacht, die vom ORF organisiert wird. Darunter sind auch das Flug- und Fahrzeugmuseum in Altenrhein, das Festungsmuseum Heldsberg in St.Margrethen oder das Inatura, das Naturmuseum von Dornbirn.

In einem Rolls-Royce probesitzen

Das Flug- und Fahrzeugmuseum zeigt am Samstag einen Rolls-Royce, in den man sich auch setzen darf. Im Inatura kann die aktuelle Sonderausstellung zum Klima besichtigt werden. Darin werden gemäss Vorschau Prinzip, Ursachen und Folgen der Erderwärmung thematisiert.

In Lindau ist dieses Jahr die Biennale speziell. Dabei handelt es sich um eine neue Plattform für junge, zeitgenössische Kunst des Kulturamts Lindau. An der «Langen Nacht der Museen» gibt es eine Preview, also einen Vorgeschmack auf die Ausstellung vom nächsten Jahr, heisst es weiter. Die meisten Einrichtungen werden von Sonderbussen angefahren, die von 18 bis 1 Uhr verkehren. Die Fahrpläne sind online aufgeschaltet.

Mit dem Eintritt den ÖV nutzen

Der Eintritt für die «Lange Nacht der Museen» gilt als Ticket für die Sonderbusse und den regulären ÖV. Das Ticket kostet 15 Euro.

Im Vorverkauf ist es in allen Kulturinstitutionen, die teilnehmen, erhältlich. Zudem kann es am «Treffpunkt Museum» in Dornbirn gekauft werden. Dieser wird bei der Haltestelle Rathaus eingerichtet und öffnet am Samstag um 8 Uhr. (pd/mha)