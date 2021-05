In der Nacht auf Samstag, kurz nach Mitternacht, ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Löwenstrasse in Rorschach entdeckt worden. Nach einem Grossaufgebot der Rettungskräfte wurde ein toter Mann in einer Wohnung aufgefunden. Dessen Identität wird durch das Institut für Rechtsmedizin geklärt.