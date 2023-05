Rorschach 21-Jähriger beschädigt Kursschiff am Hafenplatz – Kantonspolizei St.Gallen setzt Taser ein Am Dienstag hat ein 21-jähriger Mann auf dem Kursschiff MS Rhynegg diverse Sachbeschädigungen begangen. Er konnte unter Einsatz eines Tasers von der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden.

Der Mann kletterte aufs Dach der «MS Rhynegg». Archivbild: PD

Der 21-jährige polizeibekannte Schweizer war auf das Dach des Kursschiffs MS Rhynegg am Hafenplatz in Rorschach geklettert und beschädigte dieses an diversen Stellen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, riss er Gegenstände vom Dach und warf diese auf den Gehsteig. Auch beim Eintreffen der Polizeipatrouillen habe er weiterhin Gegenstände vom Dach geworfen.

Polizei setzt Taser ein, Mann bleibt unverletzt

Den Polizisten gelang es, den Mann unter Einsatz eines Tasers zu überwältigen und ihn festzunehmen. Zur Bergung des Mannes vom Dach des Schiffes wurde die Feuerwehr mit dem Hubretter aufgeboten. Der Rettungsdienst untersuchte den Mann vor Ort. Er war unverletzt geblieben.

Der Mann wurde nach der Vorführung bei einem Amtsarzt in Polizeigewahrsam genommen, da kein Platz in einer Klinik verfügbar war. Eine fürsorgerische Unterbringung wird nochmals geprüft werden. Am Kursschiff entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Radaranlage beschädigt

Auf Anfrage bestätigt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, dass das Kursschiff bei guter Sicht weiterhin im Fahrplan belassen werden kann. «Der Mann hat auf dem Dach die Radaranlage beschädigt. Deshalb kann das Schiff aktuell nur ‹auf Sicht› fahren. Da das Wetter in den nächsten Tagen aber weiterhin gut bleiben soll, sollte der Fahrbetrieb nicht gestört werden.» Die «MS Rhynegg» fährt täglich von Rorschach nach Rheineck.

Neben Mitarbeitenden der Kantonspolizei St.Gallen waren auch die Feuerwehr und die Rettung im Einsatz. (kapo/tn)