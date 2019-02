Tier und Technik in St. Gallen: «Maschinen ersetzten mich nie» Für Jungbauer Stefan Rohrer sind Maschinen im Berufsalltag unerlässlich. Ihr Einsatz ist aber begrenzt. Die neuesten Roboter sind ab heute an der Messe Tier und Technik zu sehen. Christoph Renn

Im Freilaufstall von Stefan Rohrer in St. Georgen produzieren 25 Kühe Milch. (Bild: Michel Canonica)

Stolz präsentiert Jungbauer Stefan Rohrer seinen Melkstand in seinem Freilaufstall in St. Georgen. «Von hier wird die Milch direkt in den Tank gepumpt», sagt er. Früher hätten Rohrer und sein Vater, dessen Hof er vor rund einem Jahr übernommen hat, mühsam jeden einzelnen Kanister füllen und zum Tank tragen müssen. «Das erleichtert meine Arbeit sehr.» Aber er besitzt einen in die Jahre gekommenen Traktor der Marke Ford. Teure Hightech-Maschinen sucht man auf dem Hof des St. Galler Bauern vergebens. Trotzdem würde er ohne mechanische Hilfen nicht mehr auskommen.

Für Stefan Rohrer gehört der Einsatz von Technik zur Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts dazu. «Sie nimmt uns in vielen Bereichen die schwere körperliche Arbeit ab», sagt er. So wie beispielsweise sein neuester Anhänger am Traktor, mit dem er die Siloballen im Stall einfacher verteilen kann. Doch am Ende arbeite er mit Tieren und deshalb müsse er noch immer täglich im Stall sein. So wie gestern, als eine Kuh ein Kalb erwartete. «Roboter werden Bauern nie komplett ersetzen.»

«Ohne Subventionen funktioniert es nicht»

Auch im Stall von Stefan Rohrer kommen verschiedene Maschinen zum Einsatz, auf die faule Haut kann er sich aber noch nicht legen. «Der Beruf ist immer noch genug streng», sagt Rohrer. Heute stünde den Bauern zwar bessere Technik zur Verfügung, doch hätten die meisten auch mehr Tiere. Zudem sei der finanzielle Druck auf die Bauern gestiegen. Er konzentriert sich in seinem Betrieb auf die Milchproduktion und die Rinderzucht. «Mit dem Verkauf der Milch alleine würden wir kaum noch über die Runden kommen», sagt er. Deshalb hat sein Vater bereits vor 15 Jahren ein zweites Standbein aufgebaut: «Als Nebenerwerb machen wir Gartenarbeit.»

Angesprochen auf Subventionen und die deshalb immer wieder geäusserte Kritik an den Bauern bleibt Rohrer gelassen. «Ohne Direktzahlungen würde die Schweizer Landwirtschaft nicht mehr funktionieren», sagt er. Das Problem sieht er viel mehr im gegenseitigen Unwissen. «Früher kannten die meisten irgendjemanden, der Landwirt war, oder hatte einen fernen Verwandten, der Kühe gehalten hat.» Heute hätten viele keinerlei Bezug mehr zum Bauernleben. Deshalb setze er auf offene Kommunikation. Als Landwirt im grünen Ring der Stadt St. Gallen sei ihm der gegenseitige Umgang zwischen der übrigen Bevölkerung und der Landwirtschaft wichtig. «Oft wissen die Leute gar nicht mehr, was wir Landwirte eigentlich machen», sagt er. Sie sähen einen Traktor und würden denken, dass alle Landwirte viel Geld hätten.

Ein grosses Treffen für Ostschweizer Bauern

Obwohl er keine neuen Maschinen braucht, wird sich Stefan Rohrer die technischen Neuheiten an der Tier und Technik auf dem Gelände der Olma Messen ansehen (siehe Kasten). «Diese Fachmesse ist für uns Landwirte, was früher die Olma war», sagt er. Hier treffe er alte Freunde und tausche sich mit anderen Bauern aus. Denn ein gutes Netzwerk sei auch für Bauern wichtig. Hier sieht er gar noch Potenzial: «Wir müssen mehr zusammenarbeiten.» So könnten sie zum Beispiel teure Maschinen teilen.