«Richtiger Zeitpunkt», «schade», «einen solchen Abgang hat er nicht verdient»: Was Passanten zu Tranquillo Barnettas nahendem Abschied sagen

Am Mittwoch wird sich der FC-St.-Gallen-Spieler Tranquillo Barnetta bei seinem letzten Spiel in St.Gallen von den Fans verabschieden. Passanten in der St.Galler Altstadt reagieren auf Barnettas Rücktritt mit Verständnis. Sie bedauern aber auch, mit ihm einen Torgaranten zu verlieren.