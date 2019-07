Rheinecker stürzt bei der Mountainbike-EM: «Es ist für mich persönlich eine grosse Enttäuschung»

Zuerst lief es gut für Profibiker Simon Vitzthum aus Rheineck. An den Mountainbike-Europameisterschaften im tschechischen Brünn konnte er sich über die ersten Runden hinweg gut halten. An einem Steilhang stürzte der Rheinecker plötzlich und verletzte sich. Er musste das Rennen abbrechen. Der 24-Jährige spricht darüber, wie es zum Sturz kommen konnte und ob er am Weltcup in Val di Sole teilnehmen wird.