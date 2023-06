Rettungseinsatz 14-Jähriger wird im Bodensee bei Altenrhein vermisst – Kantonspolizei muss Suche vorerst abbrechen Am Sonntag ging eine Meldung ein, dass auf dem Bodensee vor Altenrhein ein 14-jähriger Junge vermisst wird. Ein Grossaufgebot von Rettungskräften stand für die Suche im Einsatz.

Die Kantonspolizei St.Gallen versucht den vermissten 14-Jährigen mit Hilfe von Drohnen zu finden. Bild: Kapo SG

Ein 14-jähriger Junge war am Sonntag, kurz vor 18.30 Uhr, zusammen mit seinem Vater auf einem Segelschiff, gelenkt von einem Kollegen des Vaters, auf dem Bodensee unterwegs, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Vor Altenrhein, in der Nähe des Seezeichens 1, begab sich der Junge zum Baden in den See. Dabei wurden er und das Segelschiff auseinandergetrieben, woraufhin die Personen auf dem Schiff den Kontakt zum 14-Jährigen verloren.

Nach Meldungseingang bei der Kantonalen Notrufzentrale wurde ein Grossaufgebot an Rettungskräften von Polizei und Seerettung sowie ein Helikopter der Rega aufgeboten. Der Rega-Helikopter wurde im Verlauf des Einsatzes von Drohnen der Kantonspolizei St.Gallen abgelöst. Ebenfalls standen Polizeitaucher im Einsatz. Für die Angehörigen wurde die Psychologische Erste Hilfe aufgeboten.

Der Bodensee ist zwischen Seezeichen 1 und dem Ufer nur wenige Meter tief. Nach dem Seezeichen fällt der See ab. Laut Medienmitteilung, musste mit Einbruch der Dunkelheit die Suchbemühungen jedoch eingestellt werden. Morgen wird eine neue Suche organisiert. (kapo/vat)