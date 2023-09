Restaurantführer «Netts Schützengarten» fehlt neu in der Gourmetbibel Gault Millau – «Einstein Gourmet» und «Jägerhof» unverändert mit den meisten Punkten in der Stadt St.Gallen Anfang Woche ist der neue Gault-Millau-Restaurantführer erschienen. Das «Netts Schützengarten» an der St.-Jakob-Strasse, viele Jahre Teil der Liste, ist darin nicht länger aufgeführt. Nebst «Jägerhof» und dem «Einstein Gourmet» ist aus der Stadt auch ein neuer Aufsteiger dabei.

Das gibt 18 Punkte: Ein Einstein-Gourmet-Teller. Bild: Benjamin Manser

«Netts Schützengarten» ist ein Name, an dem St.Galler Gourmets bisher kaum herumkamen, war das Restaurant doch wiederholt mit hohen Punktzahlen im Gault-Millau-Führer aufgelistet. Anfang Woche erschien der aktualisierte Restaurantführer, bei dem sich die Anzahl der vergebenen Kochmützen offenbar geändert hatte: «Netts Schützengarten» ist darin nicht mehr aufgelistet, kam demzufolge also nicht auf die 13 Punkte, die es für eine Auflistung im Gault-Millau braucht. Besitzer Oliver Nett, der das Familienunternehmen in zweiter Generation führt, möchte auf Anfrage keine nähere Auskunft geben.

«Einstein Gourmet» weiterhin in der «oberen Liga»

Anders sieht es beim «Einstein Gourmet» aus, das auch dieses Jahr wieder mit 18 Punkten ausgezeichnet wurde: General Manager Michael Vogt freut sich darüber sehr – aus seiner Sicht hat der Gault-Millau in der Schweizer Gastronomie einen äusserst bedeutenden Stellenwert, sei hier wichtiger als das international noch entscheidendere Michelin-Rating.

Michael Vogt vom Hotel Einstein. Bild: Michel Canonica

«Wir sind stolz, seit so vielen Jahren konstant in der oberen Liga der Gastronomie mitzuspielen», sagt Vogt. Seit acht Jahren hat das «Einstein Gourmet» immer wieder Punktzahlen zwischen 17 und 18 erhalten. Die Gault-Millau-Auszeichnung sei auf jeden Fall ein «guter Werbeträger» für das Lokal, sagt Vogt. «Viele Gäste kämen als Gourmet-Touristen eigens für ein Essen im ‹Einstein Gourmet› nach St.Gallen und sehen sich dann gerade noch die Stadt an», fügt er hinzu.

«Fast 80 Prozent sind bei uns Stammgäste»

Vornehmlich auf Gäste aus der Region setzt man beim Restaurant Jägerhof, das mit 17 Punkten auch in der ‹oberen Liga› spielt. Vor sieben Jahren habe er das Lokal übernommen, erzählt Chefkoch Agron Lleshi. Ein Jahr später habe man dann erstmals ein Gault-Millau-Rating bekommen: Zunächst eine 15, die sich in den Folgejahren dann zu einer 16 und bis zur auch dieses Jahr erhaltenen 17 steigerte. Die neuerliche Auszeichnung beweist für Lleshi, dass er in seinem Restaurant ein «super Team» habe: «Wir sind ein Lehrlingsbetrieb», sagt er, «und bei uns greifen wirklich alle voll zu, sind immer mit Herz und Seele dabei».

Agron Lleshi hat sich 17 Gault-Millau-Punkte in den «Jägerhof» gekocht. Bild: Ralph Ribi

Die Gäste wissen dies zu schätzen – «fast 80 Prozent sind bei uns Stammgäste, meistens Leute aus der Stadt und Region», so der Chefkoch. Gastro-Tourismus stehe beim «Jägerhof» weniger im Fokus: «Wir sind zwar ein Fine-Dining-Lokal», sagt Lleshi, «aber wir möchten auch ganz klassische und simple Gerichte bieten». So findet man auf der Karte denn auch «Dauerbrenner» wie Wienerschnitzel mit Pommes – dies neben den bis zu acht Gängen umfassenden Gourmet-Menüs des Chefkochs.

Candela macht es auf die Liste

Neben «Einstein Gourmet» und «Jägerhof» findet sich auch noch ein weiteres St.Galler Lokal im neuen Gault-Millau, nämlich das «Candela» an der Sonnenstrasse. Mit 13 Punkten ist das von Reto Hofer geführte Restaurant in der Kategorie der ‹Aufsteiger› aufgelistet. Ein weiteres nahes Feinschmeckerlokal ist in Wittenbach heimisch, wo Martin Benninger das mit 16 Punkten ausgezeichnete «Segreto» leitet.