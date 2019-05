Gossau legt 4 Millionen für das neue Hallenbad auf die Seite

Jahresrechnung und Geschäftsbericht wurden ohne Gegenstimmen genehmigt. Der Abstimmung ging allerdings eine Diskussion über Steuersenkungen voraus. Die CVP hatte zuvor in den Medien verlauten lassen, es grenze an Raubrittertum, wenn man trotz konstant positiver Ergebnisse die Steuern nicht senke («Tagblatt» vom 6. Mai). Die SP reagierte: Es überrasche, dass solche Vorschläge von der CVP kämen, sagte Itta Loher. In Gossau stünden grosse Investitionen an, weshalb eine Senkung nicht angezeigt sei. Ausserdem sei der Grossteil des Überschusses der Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell geschuldet, doppelte Stefan Harder (Flig) nach. Die SVP hingegen kündigte an, die CVP bei der nächsten Budgetsitzung beim Wort zu nehmen. Sollte eine Senkung im Parlament nicht durchkommen, wolle sie dafür Unterschriften sammeln. (al)