Reparieren statt wegwerfen: Ein Repair Café zum ersten Mal in Mörschwil Am Samstag können in Mörschwil beschädigte Geräte vorbeigebracht werden. Sie werden von Profis repariert. Nicolas Düsel

Elektrogeräte oder andere Alltagsutensilien landen heute oft im Abfall, auch wenn sie nur kleine Defekte aufweisen. Diese könnten mit geringem Aufwand repariert werden. Eine Reparatur wird jedoch meistens nicht in Erwägung gezogen. Dies aus Kostengründen oder wegen der Wartezeit. Die Reparatur ist teurer als ein Neukauf oder sie ist gemäss Hersteller nicht möglich.

Zum ersten Mal in Mörschwil

Gegen die Wegwerfmentalität will s’alt Sprözähüsli etwas unternehmen. Der Verein organisiert am Samstag, 11. Mai, zum ersten Mal ein Repair Café in Mörschwil. Besucherinnen und Besucher können mit Hilfe von freiwillig arbeitenden Profis ihren defekten Gegenständen neues Leben einhauchen. In erster Linie werden Haushaltselektronik, Textilien und Holzgegenstände repariert.

Nicht nur Elektrogeräte werden repariert

Nebst dem kalten Föhn und der löchrigen Hose werden auch Computerreparaturen und kleinere Löt- und Klebereparaturen angeboten. Das Repair Café soll die Möglichkeit bieten, konkret etwas gegen Ressourcenverschleiss zu unternehmen. Besucherinnen und Besucher lernen zudem, wie Geräte und Textilien repariert werden. Wie es der Name bereits andeutet, gibt es beim Anlass auch Kaffee und Kuchen. Die Reparaturleistungen sind kostenlos. Bezahlt werden müssen lediglich die Ersatzteile. Das Repair Café sieht sich dabei nicht als Konkurrenz für Geschäfte. Gemäss Mitteilung soll der Nachmittag lediglich die Wiederverwendung von Gegenständen fördern, die sonst im Müll landen würden.