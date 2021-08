Renovation Nach 109 Jahren ist es Zeit für eine Auffrischung: Das zweitälteste Schulhaus in Gossau soll in den nächsten Jahren saniert werden Das Notkerschulhaus in Gossau ist in die Jahre gekommen und weist mehrere Mängel auf. Das Primarschulhaus muss deshalb saniert werden. Bis 2022 soll die Projektierung abgeschlossen sein.

2012 feierte das Schulhaus Notker seinen 100-jährigen Geburtstag mit einem Fest. In den nächsten Jahren soll das Primarschulhaus nun aufgefrischt werden. Bild: Coralie Wenger (9. Juni 2012)

Knapp 200 Schülerinnen und Schüler werden nach den Sommerferien im Schulhaus Notker in Gossau ein- und ausgehen. Dieses ist mit Baujahr 1912 das zweitälteste Schulhaus in Gossau. Das Primarschulhaus erfüllt zwar nach wie vor seinen Zweck, doch weist es in einigen Bereichen Mängel auf. Unter anderem beim Brandschutz, bei der Beleuchtung sowie bei der Barrierefreiheit und Erdbebensicherheit.

Weiter müssen die Gebäudehülle und technische Infrastrukturen wie beispielsweise die Heizung erneuert werden. Zudem fehlen Gruppenräume. Deshalb plant die Stadt Gossau schon länger, das Notkerschulhaus zu sanieren.

Arbeiten sollen im Herbst ausgeschrieben werden

Bereits 2010 war bei der Stadt von den Sanierungsplänen die Rede. Nebst dem Notkerschulhaus sollen auch die Schulhäuser Haldenbüel und das Oberstufenzentrum Rosenau saniert werden, hiess es damals. Und zwar in dieser Reihenfolge: Haldenbüel (2012 bis 2013), Rosenau (2013 bis 2014), Notker (2014 bis 2015). Der Zeitplan konnte zwar nicht eingehalten werden, das Primarschulhaus Haldenbüel und das OZ Rosenau sind inzwischen aber saniert worden. Und zwar in den Jahren 2013/2014 und 2017/2018.

Nach wie vor fehlt das 109-jährige Notkerschulhaus. In den Legislaturzielen des Gossauer Stadtrates ist zu lesen, dass bis 2022 dessen Sanierung projektiert sein soll. Dies, nachdem eine Machbarkeitsstudie erstellt und 2020 abgeschlossen wurde. In diesem Herbst sollen nun die Architektur- und Bauleitungsleistungen ausgeschrieben werden, teilt Yvo Lehner, Leiter Hochbau bei der Stadt Gossau, mit. Danach starte der eigentliche Planungsprozess mit der Projektierung. Diese wird unter anderem zeigen, wie viel die Sanierung kosten wird.

Klassen zügeln für ein Jahr ins Schulhaus Lindenberg

Wie teuer, was genau, wann genau: Vieles zur Sanierung ist noch unklar und wird sich erst mit dem definitiven Projekt zeigen. Eines aber ist bereits gewiss: Während der Sanierung werden die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen des Notkerschulhauses ins nahegelegene Lindenbergschulhaus zügeln. Yvo Lehner geht von einer Bauzeit von rund einem Jahr aus.

Das Lindenbergschulhaus steht seit 2010 leer und dient seither als Ausweichschulhaus. Bereits während der Renovationen des Schulhauses Haldenbüel und des OZ Rosenau wurde der Unterricht dorthin verlegt.