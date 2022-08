Rennen «Was klein angefangen hat, ist zu einem richtigen Grossanlass geworden»: In Andwil findet zum zehnten Mal das Seifenkistenderby statt Die Veranstalter des Seifenkistenrennens erwarten zwischen dem 2. und 4. September bis zu 4000 Besucherinnen und Besucher in Andwil. Nebst den Rennen stehen auch zahlreiche Künstler auf dem Programm: So treten zum zehnjährigen Jubiläum unter anderem der St.Galler Stimmartist Martin O. und die Andwiler Brassband Kapelle Waldrand auf.

Das Seifenkistenrennen in Andwil zieht schon seit Jahren Besucher an. Benjamin Manser (23. August 2015)

Seit dem ersten Rennen 1934 im aargauischen Biberstein finden in der Schweiz regelmässig Seifenkistenrennen statt. Eines der grössten dieser Rennen in der Ostschweiz ist das Derby in Andwil. Dieses findet in diesem Sommer bereits zum zehnten Mal statt. Bis zu 4000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter am Wochenende vom 2. bis zum 4. September. Alleine der Rennsonntag soll laut OK-Präsident Valentin Akermann rund 2600 Besuchende anziehen.

Am kommenden Wochenende flitzen aber nicht nur Seifenkisten durchs Dorf. Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Am Freitagabend treten der DJ Greenhorn und die Andwiler Brassband Kapelle Waldrand auf. Am Samstagabend wird der St.Galler Stimmartist Martin O für Unterhaltung rund ums zehnjährige Jubiläum sorgen. Weiter tritt die Rockband Crown aus Appenzell auf. Zudem gibt es am Samstag ein Resümee zu den vergangenen Derbys.

Seifenkisten werden vor jedem Rennen überprüft

«Was mal klein angefangen hat, ist mittlerweile zu einem richtigen Grossanlass für das Dorf geworden», sagt Akermann. Seiner Einschätzung nach kommen alle Menschen aus der Region in Berührung mit dem Anlass, sei es als Rennfahrer, Besucherin, Sponsor oder Helfer. Er sagt: «Auf seine eigene Art gehört das Rennen zur Identität von Andwil. Praktisch jeder kann mittlerweile seine ganz persönliche Geschichte zum Anlass erzählen.»

Bekanntheit erlangte das Rennen nicht nur in der Schweiz, sondern auch im nahen Ausland. «Wir konnten bereits Seifenkisten bauen, die bis nach Frankreich geliefert wurden. Oder wir erhalten Anfragen aus Deutschland zur Vermietung von Material», sagt Akermann. Der Kern des Anlasses sei und bleibe aber weiterhin das Seifenkistenrennen am Sonntag.

Die Rennstrecke führt von der Otmarsegg über die Augartenstrasse durch die legendäre Postkurve bis zur Kirche des Dorfes. Es gibt einige Sicherheitsregeln zu beachten: Die Fahrerinnen und Fahrer müssen beispielsweise lange Kleidung und einen Helm tragen. Die Seifenkisten werden von der Rennleitung zudem auf Bauanforderungen und versteckte Motoren geprüft. Akermann sagt:

«Um so sicher wie möglich zu sein, müssen die Fahrzeuge unbedingt Bremsen und eine Lenkung haben.»

Hier halten sich die Veranstalter an die Vorgaben des Schweizer Seifenkistenvereins.

Interesse weckt Freude am Organisieren

Für die schätzungsweise 3500 bis 4000 Besucherinnen und Besucher befinden sich Festzelte entlang der Rennstrecke. Die Hauptfestwirtschaft ist auf dem Kirchplatz, wo auch die Festivitäten am Freitag- und Samstagabend stattfinden.

Für Akermann und das OK sei es das Schönste, wenn die Besucherinnen und Besucher einige schöne Stunden am Anlass verbringen können und Spass haben. Er sagt: «Das Interesse und die Freude der Gäste ist für uns auch der Treiber, warum sich die jeweils rund 25 jungen Erwachsenen immer wieder motivieren können, den Anlass zu planen und durchzuführen.»

Für den Präsidenten selbst läuft es bisher gut. Aber es werde in den Tagen und Stunden vor dem Startschuss bestimmt noch einige stressige Momente geben.