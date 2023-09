Renaturierung Gallussteg ist nun auch Teil des Projekts: Steinach hat Pläne für Bachsanierung überarbeitet Nach dem Infoanlass im Februar konnten die Steinacherinnen und Steinacher ihre Ideen zur Bachsanierung einbringen. Jetzt hat die Gemeinde das überarbeitete Projekt bei Bund und Kanton eingereicht. Mit den Umweltverbänden herrscht immer noch Funkstille.

Noch ist das Bachbett der Steinach wenige Meter breit. Das soll sich mit der geplanten Sanierung ändern. Bild: zvg

139 Rückmeldungen habe die Gemeinde Steinach im Mitwirkungsverfahren zur Bachsanierung erhalten, sagt Michael Aebisegger. Der Steinacher Gemeindepräsident ist mit dieser Zahl zufrieden. Ende Januar hatten er und Gewässerexperten die Pläne der Gemeinde vorgestellt. Ab Mitte April bis Mitte Mai konnte die Bevölkerung ihre Meinung zum Projekt abgeben. Nun hat die Gemeinde die überarbeiteten Pläne bei Bund und Kanton zur Vorprüfung eingereicht.

Wie genau das Projekt jetzt aussieht, will die Gemeinde Ende September mitteilen. Mehrheitlich sei man aber bei der im Januar vorgeschlagenen Variante geblieben. Vor allem, weil sich laut Aebisegger in der Mitwirkung die Mehrheit der Personen dafür ausgesprochen hatten. Eine Projektänderung hat es allerdings gegeben: Der Gallussteg wird neu in das Sanierungsprojekt integriert.

«Diesen Wunsch haben in der Mitwirkung einige Personen geäussert», sagt Aebisegger. Der Steg, der sich an der Gemeindegrenze zu Berg SG und Mörschwil befindet, sei in die Jahre gekommen. «Wenn wir schon an der Bachsanierung dran sind, macht es Sinn, den Gallussteg gleichzeitig zu erneuern.»

Aebisegger spricht von einem Quantensprung

Michael Aebisegger, Gemeindepräsident von Steinach. Bild: Reto Martin

Der Gemeindepräsident ist mit dem Projekt zufrieden. Er betont, dass die Sanierung im Vergleich zur heutigen Situation wirtschaftlich und ökologisch «ein Quantensprung» sein werde. Ein viel breiteres Bachbett soll Überschwemmungen verhindern. Die Seeforelle könne in der sanierten Steinach wieder bis ins Steinachtobel hochschwimmen und Büsche, sowie Bäume würden verhindern, dass sich das Wasser an heissen Tagen aufheize.

Im August vor fünf Jahren trat die Steinach zum letzten Mal über die Ufer. Auch in diesem Sommer gab es Unwetter, Regen und Hitze. Wenn es viel regne, mache er sich immer Sorgen, sagt Aebisegger. Das System sei verletzlich. «Diesen Sommer hatten wir nochmals Glück. Ich hoffe, wir haben die Steinach bis zum nächsten schlimmen Ereignis saniert.»

Tür für Umweltverbände stehe offen

Lukas Indermaur, Vertreter der Umweltverbände WWF, Pro Natura und Aquaviva in der Projekt-Begleitgruppe, hatte die Pläne der Gemeinde kritisiert und die Begleitgruppe sogar verlassen. Indermaur bemängelte, dass die Bachsanierung für die Umwelt zu wenig bringe und die Gemeinde den Weg des geringsten Widerstands gehe.

Aebisegger sagt, nach der öffentlich geäusserten Kritik habe die Gemeinde das Gespräch mit den Umweltverbänden gesucht. Ein solches sei jedoch nicht zustandegekommen. «Unsere Tür ist aber weiterhin offen.»

Es sei nun mal so, dass ein solches Projekt immer auch Kompromisse verlange, sagt Aebisegger. «Wenn es zwei Varianten gibt, orientieren wir uns an derjenigen, die sich die Mehrheit wünscht. Die Steinacher finanzieren das Projekt, nicht die Naturverbände.» Wie viel die Sanierung kosten wird, ist noch nicht klar. Aebisegger rechnet «mit rund 20 Millionen, wobei die Gemeinde einen Anteil von 35 Prozent übernimmt».

Ob dieses Geld wirklich ausgegeben wird, entscheiden die Steinacherinnen und Steinacher voraussichtlich im Mai an der Urne. Davor geben Bund und Kanton bis Ende 2023 ihre Rückmeldung zu den Plänen ab, im Februar folgt eine weitere Infoveranstaltung.