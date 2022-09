Feier «Wir feiern das Leben und die Menschen»: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Gaiserwald feiert 100-jähriges Bestehen Kirchenpräsident Peter Aebli freut sich auf zwei Veranstaltungsblöcke und konsultiert schon täglich den Wetterbericht. Am Freitag geht's los.

Reformierte Kirche Abtwil. Bild: Urs Bucher

Am 6. November 2022 ist es genau 100 Jahre her, dass die Reformierte Kirchgemeinde Gaiserwald gegründet wurde. Diese Gründung wird nun zelebriert. Der erste Teil der Veranstaltungen wird am kommenden Wochenende durchgeführt, der zweite erfolgt vom 5. bis 6. November. Die Feierlichkeiten bieten vielfältige Programmpunkte für Gäste jeden Alters. Es wird gebetet, gesungen, getanzt und noch vieles mehr:

Das Programm im Detail 9. September, 19.30, Kulturprogramm: «Martin Luther King – I have a dream» / Vera Bauer / Lesung mit Musik, Abtwil.

«Martin Luther King – I have a dream» / Vera Bauer / Lesung mit Musik, Abtwil. 10. September, 11.00, Familientag: Krabbelgottesdienst / Kinderprogramm / Konzert Jugendliche, Abtwil.

Krabbelgottesdienst / Kinderprogramm / Konzert Jugendliche, Abtwil. 11. September, 10.00, Gottesdienst: mit Brunneneinweihung, Engelburg.

mit Brunneneinweihung, Engelburg. 5. November, 17.00, K onzert: mit Kirchenchor, Engelburg.

mit Kirchenchor, Engelburg. 6. November, 10.00, Festgottesdienst 100 Jahre: mit Kirchenchor, Geschwister Küng. Peter Roth, Abtwil.

Peter Aebli, Präsident der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Gaiserwald, sagt: «Es werden nicht einfach die Kirchenmauern gefeiert. Wir feiern das Leben, die Gemeinschaft, die Menschen.» Und genau dieses Lebensgefühl soll bei den Anlässen spürbar werden. Aebli sagt, bei der Kirche gehe es schon lange nicht mehr nur um das «auf der Kirchenbank sitzen und das Beten», sondern um den Spass und das Beisammensein.

Peter Aebli, Präsident Kirchgemeinde. Bild: PD / Kirchgemeinde Gaiserwald

Die Vorfreude hinsichtlich des Anlasses sei gross: «Ich werfe jede Stunde ein Auge auf den Wetterbericht, um sicherzugehen, dass das Wetter am Wochenende passt», sagt Aebli. Für einen spezifischen Höhepunkt im Programm könne er sich aber nicht entscheiden, weil jeder Tag seine eigene Besonderheit bringe.

Ein Blick in die Vergangenheit

Am Reformationssonntag, 6. November 1922, wurde die Gründung der eigenen Evangelischen Kirchgemeinde in Gaiserwald zur Realität. Beinahe vollzählig versammelten sich die evangelischen Kirchgenossen damals im Vereinshaus zur Gründung ihrer Gemeinde.

Vor diesem Tag gab es in Gaiserwald ausschliesslich evangelische Vereine, ab 1877 in Engelburg und 14 Jahre später dann auch in Abtwil. Diese Vereine verliehen den evangelischen Frauen und Männern erstmals eine Stimme im katholischen Umfeld und sie kümmerten sich ausserdem um Bestattungen, die Sonntagsschule für Kinder und das Schulwesen.

Die Idee für eine eigene Kirchgemeinde entstand aufgrund des rasanten Wachstums des evangelischen Konfessionsteils in Gaiserwald. Im Jahr 1870 waren es noch rund 100 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, 50 Jahre später schon 600 mehr. Dennoch war die damalige Gründung einer Kirchgemeinde, vor allem in finanzieller Hinsicht, ein Wagnis. Aebli sagt:

«Es ist unglaublich, dass unser, ursprünglich sehr kleines Grüppchen, dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern kann.»

www.ref-gaiserwald.ch