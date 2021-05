Bauboom So viele Baugesuche wie noch nie: In der Region Rorschach wird gebaut, als gäbe es kein Morgen mehr Die Bauverwaltungen in der Region am See stöhnen unter der Anmeldeflut. Mitte Mai haben sie teilweise schon beinahe so viele Baugesuche erhalten, wie ansonsten pro Jahr über den Tisch gehen. Das neue Energiegesetz, das ab 1. Juli gültig ist, spielt dabei auch eine Rolle.

Einige Baumaterialien sind auch in der Schweiz momentan nur schwer zu besorgen. Knapp und teuer sind beispielsweise Baustahl oder Dämmstoffe, und die Preise für Holz sind in den vergangenen Wochen regelrecht durch die Decke gegangen. In der ersten Phase der Pandemie wurden Produktionen heruntergefahren. Als die Konjunktur wieder ansprang, ist die Nachfrage schneller als die Kapazität gewachsen, sagen Experten zu dieser Entwicklung.

Auch wenn es hie und da zu Lieferverzögerungen kommt, in der weiteren Region Rorschach wird gebaut, als gäbe es kein Morgen mehr. Hier reiht sich Baukran an Baukran und gefühlt werden es beinahe wöchentlich mehr.

Strengere Auflagen für neue Öl- oder Gasheizungen

Zu spüren bekommen dies auch die Bauämter der Gemeinden und Städte. Laut August Spirig von der Bauverwaltung in Goldach gehen pro Jahr durchschnittlich 150 Baugesuche ein. Im laufenden Jahr sind bis gestern bereits 138 Baugesuche im Rathaus eingetroffen, mit steigender Tendenz. Es sei also davon auszugehen, dass bis Ende Jahr so viele Baugesuche behandelt werden müssen wie noch nie. Eingesetzt hat der Bauboom aber nicht erst dieses Jahr. «Bereits 2019 sind überdurchschnittlich viele Baugesuche eingegangen, nämlich 214. Vergangenes Jahr waren es dann bereits 341. Im laufenden Jahr werden wir diese Höchstzahl vermutlich toppen, weil momentan keine Trendumkehr zu erkennen ist», sagt August Spirig.

Reduktion des Energieverbrauchs wird subventioniert

Der Bau von Fotovoltaik-Anlagen und andere Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauches werden in Goldach mit einem Investitionsbeitrag gefördert. Die Ausrichtung dieser Beiträge ist beschränkt auf die im Energiefonds enthaltenen Mittel (100'000 bis 200'000 Franken pro Jahr) und erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs des vollständigen Gesuches. Dies ist laut Spirig ebenfalls mit ein Grund für die steigende Anzahl Baugesuche. Auch deshalb, weil noch nicht feststehe, wie lange diese Subventionierung der Gemeinde laufe. Mit dieser Frage werde sich die Kommission demnächst beschäftigen.

Aber auch das ab 1. Juli geltende neue Energiegesetz dürfte sich auswirken. Öl- oder Gasheizungen sind dann zwar weiterhin zulässig, es wird aber eine effiziente Nutzung von Öl und Gas oder ein teilweiser Ersatz mit erneuerbarer Energie oder andere energiesparende Massnahmen verlangt.

Bewilligung massgebend, nicht die Eingabe

Ob die neuen Vorgaben umgesetzt werden müssen, entscheidet nicht etwa der Eingang eines Baugesuches, sondern die Erteilung einer Bewilligung. Spätestens ab Juni könnte es dafür laut August Spirig bis zum Stichtag 1.Juli eng werden, denn Baugesuche würden zwar nach wie vor rasch und speditiv behandelt, doch aufgrund der grossen Anzahl könne es zu Verzögerungen kommen.

Wintergarten, Hauserweiterung, Innen- oder Neubau, nicht nur Heizungen werden derzeit erneuert, die eingehenden Baugesuche umfassen die gesamte Palette von Bauprojekten. Nach Einschätzung von Gustav Spirig dürfte die Covid-19-Pandemie auch eine Rolle spielen. «Als die Leute zuhause bleiben mussten, haben viele Lust bekommen, dieses oder jenes im Haus zu ändern. Vermutlich wurde auch Geld in Bauprojekte gesteckt, das ursprünglich für Ferien gedacht war.»

Beratung durch die Bauverwaltung verhindert Leerläufe

Auch in der Bau- und Stadtentwicklung Rorschach geht die Post ab. Laut Martin Brandes gehen pro Jahr zwischen 150 und 200 Baugesuche ein. Ende April waren es bereits 30 mehr als im Jahr zuvor, nämlich 80. «Der Trend hat bereits vergangenes Jahr eingesetzt und geht derzeit auch weiter. Wie lange er anhalten wird und was die genauen Ursachen dafür sind, kann ich nicht beantworten.» Aber auch in der Stadt Rorschach sei ein Teil der Gesuche auf das neue Energiegesetz zurückzuführen. Der Rest der Gesuche sei durchs Band unterschiedlich.

Laut Martin Brandes sollten Bauherren darauf achten, dass bereits vor der Eingabe eines Gesuches klar ist, ob der Bauwunsch überhaupt umgesetzt werden kann. «Wir empfehlen Bauherren oder Planern, vorgängig mit uns das Gespräch zu suchen. Wenn wir einen Blick auf die Pläne werfen, erkennen wir rasch, ob es Abweichungen bezüglich Baurichtlinien hat.» So könne es sein, dass die Vorstellung des Bauherrn nicht mit der Gestaltungsanforderung eines geschützten Ortsbildes korrespondiere. So dürften beispielsweise in der Kernzone Altstadt keine Kunststofffenster verwendet werden. Aber auch weitere baupolizeiliche Bestimmungen, wie etwa Abstände zu Grenzen, Strassen oder Gewässern müssten bei Bauvorhaben grundsätzlich berücksichtigt werden.

«Wir werden mit Baugesuchen eingedeckt wie noch nie. Normal haben wir etwa 180 im Jahr. Derzeit sind es bereits über 100. Wir werden also dieses Jahr sicher mehr als 200 erreichen. Einen solchen Spitzenwert haben wir ansonsten nie», sagt Christoph Giger, Gemeindeschreiber in Thal. Dabei seien die Bewilligungen für Heizungen gar nicht in diesen Zahlen erfasst, diese würden in der Gemeinde Thal separat geführt. Auch er kann sich vorstellen, dass die Situation um Corona den Bauboom mit ausgelöst hat.