Reitsport Im Rohrenmoos sind die Pferde los: An den traditionellen Pferdesporttagen Häggenschwil gibt es neu Pony Jump & Run Vom 28. bis am 30. Juli finden im Rohrenmoos bei Lömmenschwil die Pferdesporttage Häggenschwil statt. OK-Präsident Kilian Hauptlin erklärt, worauf sich Reitbegeisterte freuen können.

Pferde und Ponys messen sich an den Pferdesporttagen Häggenschwil in verschiedenen Kategorien. Bild: Urs Bucher

Seit 48 Jahren organisiert der Kavallerie- und Reitverein Häggenschwil-Muolen und Umgebung die Pferdesporttage im Rohrenmoos. Dieses Jahr messen sich Reiterinnen und Reiter vom 28. bis am 30. Juli in Lömmenschwil. Auf dem Programm stehen eine Gymkhanaprüfung, bei der es um Geschicklichkeit geht, das Vereinsspringen, verschiedene Reitprüfungen und am Sonntagnachmittag als Abschluss ein Wettkampf in der Kategorie «Pony Jump & Run».

Kilian Hauptlin, OK-Präsident der Pferdesporttage Häggenschwil. Bild: zvg

Für den Verein sei es wichtig, mehr Wettkämpfe für Freizeitreiter und Freizeitreiterinnen anzubieten, sagt Kilian Hauptlin. Er ist der OK-Präsident der Pferdesporttage Häggenschwil. «Die Teilnehmerzahlen sind bei uns eher rückläufig, da das Angebot an Springprüfungen in der Region in den letzten Jahren stark zugenommen hat und viele Reiterinnen und Reiter eine Pferdesportveranstaltung auf einem Sandplatz bevorzugen.» Deshalb stünden nun Gymkhana und eine Kategorie für Ponys auf dem Programm. «So sollte für alle Bedürfnisse eine Startmöglichkeit geboten sein», sagt Hauptlin.

OK-Präsident nimmt selbst teil

Trotz der sinkenden Teilnehmerzahlen sei das Interesse am Pferdesport bei Besucherinnen und Besuchern aber nach wie vor gross, sagt Hauptlin. «In Häggenschwil dürfen wir regelmässig viele Zuschauerinnen und Zuschauer begrüssen.»

Die Vorbereitungen für den Anlass seien bisher nach Plan gelaufen. Der Kavallerie- und Reitverein Häggenschwil-Muolen und Umgebung als eher kleiner Verein könne einen solchen Anlass wie die Pferdesporttage nur dank der Unterstützung der Sponsoren durchführen, sagt Hauptlin. Der Aufwand könne auch gestemmt werden, weil viele Helferinnen und Helfer seit Jahren mit viel Engagement dabei seien. «Wir sind ein eingespieltes Team.»

Kilian Hauptlin ist an den Pferdesporttagen nicht nur für die Organisation zuständig, sondern wird auch selbst im Sattel sitzen. Er nimmt mit seinem Baden-Württemberger Wallach Christello an einigen Wettkämpfen teil.