Museen Entdecken, basteln oder Tee trinken: Am Sonntag können Familien sechs St.Galler Museen für einen Franken besuchen Im Rahmen des Angebots «Reiseziel Museum» bieten das Textil-, Kunst-, Natur-, Open-Art- und Kulturmuseum sowie der Stiftsbezirk ein auf Familien zugeschnittenes Spezialprogramm.

Im Textilmuseum darf man diesen Sonntag selbst schneidern. Bild: Hanspeter Schiess

Für einen Franken pro Person ins Museum: Am Sonntag gibt es für Familien die Möglichkeit, zahlreiche Museen der Region St.Gallen, Liechtenstein und Vorarlberg günstig zu besuchen. Im Rahmen des Angebots «Reiseziel Museum» bieten diesen Sonntag und am ersten Septembersonntag sechs Museen der Stadt St.Gallen ein speziell auf Familien zugeschnittenes Programm an. Mit dabei sind: Textil-, Kunst-, Natur- und Kulturmuseum sowie der Stiftsbezirk und das Open Art Museum im Lagerhaus.

Beteiligt an der länderübergreifenden Aktion «Reiseziel Museum» sind nebst den St.Galler Museen weitere 45 Museen der Ostschweiz, Liechtensteins und aus dem Vorarlberg. Im jeweils ersten besuchten Museum erhalten Besucherinnen und Besucher einen Stoffbeutel und einen Reisepass. Mitkommen dürfen Eltern, Grosseltern und Kinder bis 18 Jahre. Zudem reisen die Teilnehmenden im Gebiet der Museen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gratis. Die Tickets gibt es online.

Selbst kreativ werden im Textil- und Kunstmuseum

Wer gerne selbst einmal ein Accessoire aus Textilien kreieren möchte, ist im Textilmuseum richtig. Von der Erkundung der textilen Schätze des Museums inspiriert, darf man hier auch gleich selbst zu Stoff und Schere greifen.

Kreativ wird es auch im Kunstmuseum: Die Besucherinnen und Besucher können im Kunstlabor eigene Werke erschaffen. Vorbild dafür ist Kunst aus der aktuellen Ausstellung. Am Sonntag dient die grosse Installation der zypriotischen Künstlerin Haris Epaminonda als Inspiration.

Auf Entdeckungstour im Natur- und im Kulturmuseum

Im Naturmuseum wird Kleines ganz gross. Denn im Mittelpunkt stehen hier Kieselsteine. In der aktuellen Ausstellung können auch Kieselsteine bemalt werden. Wer lieber draussen unterwegs ist, kann im Museumspark einen Kinderparcours absolvieren und die Bewohnerinnen und Bewohner der Wiese, des Steinhaufens und des Teichs näher kennenlernen.

Im Kulturmuseum St.Gallen geht es in die Altsteinzeit. Die Ausstellung «Höhlenbären und Neandertaler» thematisiert unter anderem die Entdeckung des Feuers und die ersten von Menschen geschaffenen Malereien. Im Innenhof des Museums können sich die Besucherinnen und Besucher in Höhlenmalerei und Feuermachen mit Feuerstein versuchen.

Im Stiftsbezirk und Open Art Museum die Welt bereisen

Auch der Stiftsbezirk veranstaltet am Sonntag ein spezielles Programm. Dabei dreht sich alles um den bekannten Globus der Stiftsbibliothek. Inspiriert von den Tieren und Sternzeichen, die auf dem Globus zu entdecken sind, können die Familienmitglieder ihr eigenes Fantasiewesen gestalten.

Wer von den vielen Museumsbesuchen durstig ist, sollte sich als nächstes Reiseziel das Open Art Museum für Art Brut und Naive Kunst im Lagerhaus an der Davidstrasse vornehmen. Dort gibt es Outsider-Kunst aus dem Iran, aus Syrien, Marokko und der Türkei zu bewundern. Passend zur Ausstellung «Outsider Art unter dem Halbmond» kann man sein eigenes Trinkgefäss verzieren und daraus einen Zaubertee trinken.