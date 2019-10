Reifler, Wüst und Fitzi treten im zweiten Wahlgang ums Thaler Gemeindepräsidium an Werner Reifler (CVP), Felix Wüst (FDP) und Michael Fitzi (SVP) wollen das Amt von Thals Gemeindepräsident Röbi Raths übernehmen. Sie treten im zweiten Wahlgang am 17. November gegeneinander an. Felix Bischofberger tritt trotz gutem Resultat im ersten Wahlgang zu Gunsten seines Parteikollegen zurück. Jolanda Riedener

Am «Tagblatt»-Wahlpodium stellten sich die fünf Kandidaten den Fragen von Moderatoren und Publikum. (Bild Lisa Jenny)

Fünf Kandidaten stellten sich als Gemeindepräsident von Thal zur Wahl. Am vergangenen Sonntag erreichte keiner von ihnen das absolute Mehr. Nun treten drei von ihnen zum zweiten Wahlgang an: Werner Reifler (CVP), Felix Wüst (FDP) und Michael Fitzi (SVP). Gemeinderat Felix Bischofberger (CVP) erreichte hinter Reifler das zweitbeste Resultat. Er verzichtet am 17. November zu Gunsten seines Parteikollegen.

Ebenfalls nicht mehr antreten wird der parteilose Rossano Sarcinella. Er erhielt lediglich 151 Stimmen. Bereits am Wahlsonntag schreibt er auf Facebook: «Das Wahlergebnis hat aufgezeigt, dass in unserer Gemeinde das Parteidenken immer noch starke Wurzeln hat und die Bevölkerung noch nicht für eine Veränderung bereit ist.» Trotz dem etwas enttäuschenden Ergebnis sei die Wahl für ihn persönlich eine tolle Erfahrung gewesen.