Reich werden mit Lügen, Empörung und Emotionen: Kandidatinnen für den Nationalrat diskutieren in Gossau über Fake News Kandidatinnen für die Nationalratswahlen stellten sich beim Frauennetz Gossau im Marktstübli vor. Melissa Müller

Helen Alder Frey, Selina Grass und Judith Scherzinger sind die einzigen Nationalratskandidatinnen aus Gossau. (Bild: Urs Bucher)

12 Frauen zeigen sich im Gossauer Marktstübli von ihrer Schokoladenseite: Studentinnen, Bäuerinnen, eine Schulbusfahrerin, eine Firmenchefin, eine Gemeindepräsidentin. Die eine trägt Trainerhose und Turnschuhe, die andere Pumps und Hosenanzug. Was ihnen gemeinsam ist: Sie alle wollen am 20.Oktober für den Kanton St.Gallen in den Nationalrat. Die ehemalige St.Galler FDP-Stadtparlamentarierin Jennifer Deuel moderiert und stellt den Kandidatinnen Fragen wie: Würdest du bei einer Home­story mitmachen? In welcher Pose gefällst du dir am besten? Wie beschaffst du das Geld für deinen Wahlkampf?

Das Frauennetz Gossau hat am Montag eingeladen, um Frauen eine politische Plattform zu bieten. Zum Auftakt hält «Republik»-Journalistin und Politologin Adrienne Fichter einen packenden Vortrag über Fake News. Früher habe man bei Hackern noch an «böse Buben mit Kapuzen» gedacht, die ganze Infrastrukturen lahmlegten, sagt die 35-Jährige. Der Begriff Hacking habe sich ausgeweitet. Das vorsätzliche Streuen von Falschinformationen sei eines der grössten Probleme.

Ungehindert rassistische Botschaften verbreiten

«Es ist einfacher, mit Fake News Geld zu verdienen als mit seriösen Nachrichten», sagt Adrienne Fichtner. Fake News arbeiteten mit Empörung und Emotionen. Immer mehr Menschen kommunizierten via Whatsapp und Facebook in geschlossenen Gruppen. Das mache es einfacher, diffamierende und rassistische Botschaften zu verbreiten. In Indien und Brasilien sei Whatsapp für viele Menschen die einzige Informationsquelle. So seien Personen im Netz etwa als Kinderschänder verunglimpft worden. «Aufgrund solcher Fake News wurden in Indien schon 35 Menschen ermordet», sagt die Journalistin.

Sie zeigt auf, wie es so weit kommen konnte, dass ein Grossteil der Werbegelder zu Google und Facebook fliesst und klassische Zeitungen an Bedeutung verlieren. Das sei eine Gefahr für die Demokratie: «So hat man keine gemeinsame Basis für Diskussionen mehr.» FDP-Kandidatin Karin Weigelt sieht soziale Medien dennoch als «Riesenchance»: «Dadurch bin ich nicht auf Zeitungen angewiesen und kann mich selber präsentieren», sagt die Ex-Handballerin.

12 Kandidatinnen jeglicher Couleur stehen im Marktstübli Gossau im Rampenlicht. (Bild: Urs Bucher)

«Ich habe beim Vortrag fast nur Bahnhof verstanden», gibt Monika Scherrer (CVP), die Gemeindepräsidentin von Degersheim, zu. Sie sei nicht auf Facebook, habe nicht einmal einen Fernseher. «Ich habe dazu keine Zeit und Lust.» Sie gehöre eben der Ü-50-Generation an. Auch Susanne Vincenz-Stauffer sagt, sie sei «recht analog» unterwegs und verschicke gern Postkarten. Ihre Töchter hätten sie aber auf den Geschmack von Instagram & Co. gebracht.

Das urmenschliche ­Bedürfnis zu lästern

Die Gamser Bäuerin und Kantonsrätin Barbara Dürr (CVP) fühlt sich bei Fake News an die «Gerüchteküche in unserem Dorfladen» erinnert. Tratschen sei doch ein urmenschliches Bedürfnis, meint die Grossmutter. «Aber Hey! Jetzt haben wir doch gerade gehört, dass Falschnachrichten in Indien 35 Menschen das Leben gekostet haben», protestiert die 18-jährige Studentin Darja Meisterhans (FDP). Man müsse Fake News mit der gebotenen Vorsicht begegnen.