Regionalfussball Die erste Cup-Runde steht auf dem Programm: Dardania St.Gallen mit Heimspiel – Winkeln doppelt gefordert Die Amateurfussballklubs der Region beginnen ihre Saison traditionell mit einem Cupspiel – ein Überblick.

Ziel aller Cup-Teilnehmer: Ein Spiel gegen einen Vertreter der Super League. Hier Rorschach-Goldach gegen St.Gallen

Der Sommer ist in den unteren Ligen jene Zeit, in welcher die Amateurfussballer ihre wohlverdienten Ferien geniessen. Dieser Umstand erschwert den Trainern jedoch die Planung und Umsetzung der Vorbereitung. Die Resultate in den Testspielen sind deshalb stets mit Vorsicht zu geniessen. Spätestens nach der ersten Cup-Runde, die jeweils den Auftakt zur Pflichtspielsaison darstellt, können erste Rückschlüsse gezogen werden.

Der KF Dardania St.Gallen ist der einzig verbliebene Verein aus der Region in der 2. Liga interregional. In der Cup-Qualifikation bekommen es die Stadtsanktgaller deshalb mit einem Ligakonkurrenten zu tun: Uster. Der Vorteil, Dardania darf am Samstag um 16.30 Uhr in einem Heimspiel gegen die Zürcher antreten. In der Vorsaison gewann in den Direktbegegnungen beider Teams jeweils die Heimmannschaft. Dardania siegte souverän mit 5:0, Uster mit 4:2. Im Team der St.Galler, das weiterhin aus weiten Teilen des Kaders aus der vergangenen Saison besteht, sind zwei Wechsel hervorzuheben. Einerseits ersetzt David Gonzalez auf der Trainerposition Daniel Sereinig. Zudem stösst mit Jonathan Egger ein Spieler zu Dardania, der seine Juniorenzeit beim FC St.Gallen verbrachte und zuletzt die zweite Mannschaft des FC Wil als Captain anführte.

Der neue Abtwil-Trainer trifft auf seinen Vater

In der Cup-Vorrunde der 2. Liga eröffnet Aufsteiger Wittenbach am Freitagabend um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen Mels die Spielzeit 2023/24. In der vergangenen Saison stiessen die Wittenbacher im Cup der 3. bis 5. Liga bis in den Ostschweizer Final vor, verloren dort jedoch mit 0:2 gegen Buchs.

Eine spannende Affiche ist die Begegnung zwischen dem SC Bronschhofen und dem FC Abtwil-Engelburg. Alessandro Maier, der neue Abtwiler Trainer, trifft dabei nicht nur auf seinen alten Verein, sondern auch auf seinen Vater Christian Maier, der in Bronschhofen als Nachfolger seines Sohnes versucht, den Wiler Vorortsverein in der 2. Liga zu halten. Die Partie wird am Samstag um 17 Uhr auf der Bronschhofer Ebnet angepfiffen. Zur selben Zeit beginnen auch die Partien zwischen Steinach und Herisau sowie zwischen Wattwil Bunt und Rorschach-Goldach. Für Michael Mäder wird das Cupspiel gegen Herisau die Premiere in einem Ernstkampf mit dem FC Steinach. Er tritt als Trainer in die Fussstapfen von David Gonzalez, der zu Dardania weiterzog.

Der FC Winkeln schaffte im vergangenen Jahr, wovon alle Cup-Teilnehmer träumen. Der St.Galler Quartierverein gewann den Ostschweizer Cup-Final und zog mit dem FC Luzern das grosse Los. Doch bevor die Partie am Sonntag in einer Woche im Gründenmoos angepfiffen wird, bestreitet Winkeln bereits die nächste Cup-Qualifikation. Diesen Sonntag gastiert das Team von Spielertrainer Sven Lehmann um 14 Uhr beim FC Buchs.