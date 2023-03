Recycling «Es ist schön und erfüllend»: Mädchen und Stadt Gossau ziehen eine «easybag»-Bilanz Die dritte Oberstufe der Maitlisek Gossau war acht Mal mit den Velos auf «easybag»-Sammeltour. Nicht immer war die Klass motiviert.

Petra Scheiwiller, Lena Spiegelberg, Lorena Bärtsch, Mara Hug, Nina Wüst (hinten von links). Vorne: Antonia Bosshard (links), Meklit Eggenberger (rechts). Bild: Rita Bolt

Die Maitlisek Gossau, der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) und die Stadt Gossau haben vor einem Jahr mit dem «easybag»-Abholservice gestartet. «easybag» ist ein 60-Liter-Plastiksack, in dem Glasflaschen, Pet-Flaschen, Alu, Dosen, Kleinmetall, Elektrokleingeräte und Batterien entsorgt werden können. Schülerinnen der Maitlisek sammeln die Säcke jeweils am letzten Freitag im Monat ab 13 Uhr ein.

Von diesem Service könnten gerade auch Menschen profitieren, die nicht mehr mobil seien, sagt Urs Corradini vom ZAB. Der «easybag»-Service sei vor zwei Jahren in Wil lanciert worden und mit 40 Kundinnen und Kunden schon etwas grösser als Gossau.

Die Schülerinnen betreiben einen Instagram-Account

In Gossau sind es derzeit 15 Kundinnen und Kunden, die ein Abhol-Abonnement besitzen. «Wir waren acht Mal unterwegs und haben insgesamt 61 Säcke eingesammelt», zieht Petra Scheiwiller Bilanz.

Sie plant jeweils die Routen für ihre Schulkolleginnen. Für das Einsammeln stünden sechs Velos zur Verfügung. Manchmal seien sie zu zweit, manchmal zu dritt unterwegs. Die Stadt Gossau fördere das Mobilitätskonzept eines nachhaltigen Transportes.

«Es ist schön und erfüllend mit anzusehen, dass so viel Begeisterung und Engagement bei den Mädchen vorhanden ist, die ‹easybags› auf ökologische Weise abzuholen», anerkennt Stadträtin Claudia Martin, Vorsteherin des Departements Versorgung Sicherheit.

Die eingesammelten Säcke werden im Easydrive in Gossau abgegeben. Das Ziel sei, dass noch mehr Kunden gewonnen werden könnten. Die jungen Frauen betreuen deshalb auch einen Instagram-Account, mit dem sie für den «easybag» werben. Das Recyclingabo kann telefonisch oder via E-Mail gelöst werden. Nach Abschluss des Abos erhält man zwölf Säcke à je 60 Liter für 165 Franken pro Jahr. Von dieser Gratis-Dienstleistung könnten alle Einwohner von Gossau, Andwil und Arnegg profitieren.

Klasse war nicht immer motiviert

Im «easybag»-Einsatz ist bereits die zweite Gruppe der Maitlisek. Der jetzigen Projektgruppe gehören an: Antonia Bosshard, Lena Spiegelberg, Lorena Bärtsch, Mara Hug, Meklit Eggenberger, Nina Wüst, und Petra Scheiwiller. «Seit der Übernahme des Projektes konnten wir schon einiges lernen und vor allem auch das Projekt weiterbringen», sagt Nina Wüst. Die Mädchen erzählen, dass es nicht immer einfach gewesen sei, die Motivation der Mitschülerinnen hoch zu halten. Aber da es pro eingesammelten Sack Fr. 7.50 in die Klassenkasse gebe, seien dann doch alle «ohne motzen» auf die Sammeltour gegangen. Das erwirtschaftete Geld könne für die Abschlussreise nach München verwendet werden.

Der «easybag» ist im Rahmen des Schulprojekts «Entrepreneurship» der Maitlisek entstanden. «In diesem Unterrichtsfach geht es darum, dass die Schülerinnen Verantwortung übernehmen. Sie können mit Aussenstellen in Kontakt treten und eine Serviceleistung erbringen», sagt Schulleiter Matthias Vogel. Das Projektteam ist mit einem Stand am Maimarkt vertreten und wird das Projekt Ende des Schuljahres an die nächsten Dritt-Klässlerinnen übergeben.