Tübach budgetiert fast punktgenau Statt Defizit, ein Überschuss, dies gilt auch für die Jahresrechnung von Tübach. Die Erfolgsrechnung des Gemeindehaushaltes schliesst mit einem Gewinn von 99 102 Franken. Sorgen bereiten rückläufige Steuererträge von Unternehmen und steigende Schülerzahlen bei der Oberstufe.

Finanzchef Reto Schneider (links) und Gemeindepräsident Michael Götte begutachten die positive Tübacher Rechnung für 2019. Rudolf Hirtl

Thal hat kürzlich für das Jahr 2019 eine Rechnung präsentiert, die eine Besserstellung von über acht Millionen Franken ausweist. Die Rechnung von Goldach steht um 2,6 Millionen Franken besser da, als ursprünglich budgetiert. Da kann bei der Rechnung von Tübach schon beinahe von einer Punktlandung gesprochen werden.

Die Erfolgsrechnung des Gemeindehaushaltes schliesst mit einem Gewinn von 99 102 Franken ab. Budgetiert war ein Ausgabenüberschuss (Defizit) von 436 850 Franken, was einer Besserstellung von 535 951 Franken entspricht. Wie in allen anderen Gemeinden sind auch in Tübach die Steuern die Haupteinnahmequelle. «Für 2019 hatten wir diesbezüglich Einnahmen von 3,650 Millionen Franken budgetiert. Erreicht haben wir leider nur 3,480 Millionen, wobei vor allem die Steuern juristischer Personen, also jene von Unternehmen, unter den Erwartungen blieben», sagt Gemeindepräsident Michael Götte.

Historisch tiefe Einnahmen von Unternehmenssteuern

Diese Erträge bezeichnet er sogar als historisch tief. Mit 445 198 Franken lägen die Erträge von juristischen Personen klar unter den Einnahmen vom Jahr zuvor, als noch 709 000 Franken in die Gemeindekasse flossen; und auch unter den budgetierten 600 000, die dem Durchschnitt der vergangenen zwölf Jahre entspreche. Auch beim Steuerertrag natürlicher Personen müsse Tübach einen Rückgang von 1,4 Prozent hinnehmen. Weil auch Nachzahlungen nicht im erhofften Ausmass eingetroffen seien, liege der Steuerertrag hier gesamt 180 371 Franken unter den Erwartungen. Umso erfreulicher sei es, dass unter dem Strich dennoch der erwähnte Gewinn herausschaue. «Die Besserstellung ist aber zu relativieren», mahnt Götte, «da unter anderem der Gewinn der Wasserversorgung von 232 284 Franken in die Erträge eingeflossen ist.»

Das neue Rechnungsmodell macht sich bemerkbar

Die bisher bekannten, extremen Abweichungen bei Budgets und Rechnungen umliegender Gemeinden nimmt er «erstaunt zur Kenntnis». Michael Götte räumt aber ein, dass das neue, vom Kanton vorgeschriebene Rechnungsmodell (RMSG) auch in Tübach Wirkung zeigt. Augenfällig wird das beispielsweise beim Eigenkapital, das durch Spezialfinanzierungen und Neubewertungen auf satte 6,715 Millionen Franken angestiegen ist. Beim durch RMSG neu bewerteten Finanzvermögen erhöht sich der Buchwert um 1,355 Millionen Franken.

Keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens

«Was bezahlt ist, ist bezahlt», sagt Mitchel Götte mit einem Lachen und verweist darauf, dass Tübach die durch das RMSG mögliche Neubewertung des Verwaltungsvermögens bleiben lässt. Heisst, der Gemeinderat verzichtet darauf, bei neuen Gebäuden, wie etwa dem Schulhaus, die Abschreibung auf zwanzig Jahre zu strecken, um die Rechnung besser dastehen zu lassen. Auch auf eine Neubewertung des Grundstückes, auf dem der Spielplatz Haldenstrasse steht, verzichte der Gemeinderat und belasse es beim Buchwert von 145000 Franken, obwohl der Verkehrswert bei 618000 Franken liege. «Wenn im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision dieses Grundstück der Freihaltezone zugewiesen wird, dann stimmt der Wert wieder», so Götte.

Mehr Geld für schulische Kinderbetreuung

Bei unverändertem Steuerfuss von 82 Prozent rechnet das Budget für das laufende Jahr mit einem Fehlbetrag von 582 590 Franken. «Den Verlust können wir durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre decken. Ausserdem rechnet der Gemeinderat kurzfristig mit spürbar höheren Steuereingängen durch die Zentrumsüberbauung», sagt Götte.

Er verweist aber auch darauf, dass durch steuergesetzliche Anpassungen die Einnahmen von Steuern juristischer Personen in etwa auf den heutigen Stand verbleiben dürften. Zudem müsse sich erst zeigen, wie sich die steigenden Schulkosten (grössere Oberstufenjahrgänge) auf die Rechnung niederschlagen würden.

Auch für schulergänzende Massnahmen wie Kinderkrippen- oder Kinderhorte muss Tübach laut Gemeindepräsident künftig mehr Geld aufwenden. Bei steigendem Raumbedarf sei auch eine Auslagerung möglich, wobei über den Kauf einer Gewerbefläche auf der Zentrumswiese eine ausserordentliche Bürgerversammlung entscheiden müsse.