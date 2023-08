Reaktionen Nach zweitem Nein des Stadtparlaments zum Autobahnanschluss Güterbahnhof: Die Bürgerliche halten Links-Grün Missachtung des Volkswillens und Verweigerung vor Die Mehrheit des St.Galler Stadtparlaments hat am Dienstagabend den geplanten Autobahnzubringer Güterbahnhof als Teil des Projekts «Engpassbeseitigung» aus dem Richtplan gekippt - nach einem Postulant im vergangenen Jahr ist dies das zweite deutliche Signal, das vom Parlament abgesetzt wurde. Das stinkt den Bürgerlichen.

Vor der Sitzung des Stadtparlaments wurde gegen den Autobahnanschluss Güterbahnhof demonstriert. Auch Peter Olibet (mit Schiebermütze), Co-Präsident der SP der Stadt St.Gallen, gab seiner Haltung Ausdruck. Donato Caspari

FDP, SVP und die Mitte wollen trotz des Widerstands im Stadtparlament mit der Engpassbeseitigung vorwärtsmachen, wie sie am Mittwoch in einem gemeinsamen Communiqué mitteilten. Das St.Galler Stadtparlament habe nur infolge seiner derzeitigen rot-grünen Mehrheit von SP, Grünen und Grünliberalen am Dienstagabend mit einem knappen Entscheid gegen die geschlossenen Fraktionen von FDP, Mitte und SVP das zukunftsweisende Projekt Engpassbeseitigung vorläufig aus dem Entwurf des Richtplans gestrichen. Diese Entscheidung stehe in eklatantem Widerspruch zu den klaren Entscheiden von Bundesrat, Nationalrat, Regierung und Kantonsrat St.Gallen sowie der städtischen Stimmbevölkerung zu diesem Jahrhundertprojekt, schreiben die Parteien.

Anstatt Visionen für eine städtische Entwicklung des Güterbahnhofareals zu entwickeln, gefalle sich die rot-grüne Mehrheit des Stadtparlaments in einer demokratie-feindlichen und rechtswidrigen Verweigerungshaltung. Es scheine, als stünde die derzeitige rot-grün-grünliberale Linksmehrheit im St.Galler Stadtparlament über dem Volk und dem Recht, zumal klare Entscheide des Bundes und des Kantons, aber auch der eigenen Bevölkerung missachtet würden. Das ist starker Tobak der Bürgerlichen.

Erinnerung an Abstimmung im Jahr 2016

Die städtische Stimmbevölkerung habe 2016 eine Initiative der SP gegen den Güterbahnanschluss mit 63 Prozent der Stimmen bei 63 Prozent Stimmbeteiligung überaus deutlich verworfen, führen sie ins Feld. Die SP, die Grünen und die Grünliberalen kümmere das offensichtlich nicht.

Sie hätten am Dienstag beschlossen, sich diesen Entscheiden erneut zu widersetzen und die entsprechenden Hinweise für das Jahrhundertprojekt im Richtplan aus reiner Ideologie zu streichen, so die Bürgerlichen. Der städtische Richtplan werde von den kantonalen Behörden in der vorliegenden Variante wohl nicht genehmigt werden, weil er übergeordnetem Recht und dem kantonalen Richtplan widerspreche. Es sei bedenklich, dass sich die rot-grüne Mehrheit des Stadtparlaments damit nicht nur über ein klares Votum der eigenen Stimmbevölkerung hinwegsetze, sondern sich auch nicht an die übergeordnete Planung halte.

Die bürgerlichen Parteien verurteilen diese Verweigerungshaltung der derzeitigen linken Mehrheit im Stadtparlament, wie sie schreiben. Die Beschlüsse von Links-Grün seien nicht nur rechtswidrig, sondern zeigten auch ein demokratiefeindliches Verhalten, das seinesgleichen suche.

Hinweis auf Entscheide der eidgenössischen Räte

Die bürgerlichen Fraktionen von Kanton und Stadt St.Gallen haben mit Befriedigung vom zustimmenden Entscheid des Nationalrates zum Projekt «STEP Nationalstrassen» im Juni dieses Jahres Kenntnis genommenen, wie sie schreiben. Sie seien davon überzeugt, dass der Ständerat im September diesen Beschluss ebenfalls fassen werde. Das Bundesparlament werde neben fünf weiteren Projekten aus dem Raum Basel, Schaffhausen, Bern und der Romandie auch die dritte Röhre durch den Rosenberg und den Anschluss Güterbahnhof in der Ostschweiz dem Realisierungshorizont 2030 zuweisen und definitiv beschliessen. Damit werde das «Jahrhundertprojekt der Engpassbeseitigung» im Raum St. Gallen eine weitere wichtige Hürde nehmen. Der St. Galler Kantonsrat werde überdies in der Septembersession das XVIII. Staatsstrassenprogramm beraten. Auch in diesem Rahmen werde er, wie bereits in den Vorprogrammen, dem Projekt der Engpassbeseitigung in aller Deutlichkeit zustimmen.

Die Sanierung der bestehenden Röhren des Rosenbergtunnels ist gemäss FDP, SVP und Mitte unabdingbar und bereits geplant. Bereits ohne die dritte Röhre käme es zu massiven Verkehrsproblemen auf der Stadtautobahn, in der Stadt und Umgebung, da die Tunnelröhren während der Sanierung teilweise gesperrt werden müssen, schreiben sie. Der Anschluss Güterbahnhof verhindere einen Verkehrskollaps in St.Gallen.

Bürgerliche streichen Vorzüge heraus

Die Lebensqualität in der Stadt St.Gallen als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum werde mit der dritten Röhre Rosenbergtunnel, inklusive der Spange Güterbahnhof, massiv verbessert, wie gerade kürzlich auch die neuesten Zahlen und Verkehrserhebungen wieder bestätigt hätten.

Sowohl die Stadt und ihre Quartiere als auch die umliegenden Gemeinden würden wirkungsvoll und spürbar vom drohenden Mehrverkehr entlastet, argumentieren die Bürgerlichen weiter. Mit der dritten Röhre Rosenberg, inklusive Spange Güterbahnhof, werde zudem die gute Erreichbarkeit der Stadt jederzeit sichergestellt. Die städtische Stimmbevölkerung werde 2024 oder 2025 erneut Gelegenheit haben, eine Meinungsäusserung zu diesem Projekt abzugeben, so wie es gesetzlich vorgesehen sei. Die bürgerlichen Parteien von Kanton und Stadt St.Gallen sind überzeugt davon, wie sie schreiben in ihrem Communiqué, dass auch dieses Votum im Sinne des «Jahrhundertprojekts» ausfallen werde.

Co-Präsident der städtischen SP nimmt's gelassen

Peter Olibet, Stadtparlamentarier und Co-Präsident der SP der Stadt St.Gallen, nimmt die Kritik von SVP, FDP und Mitte gelassen, wie er auf Anfrage sagt. Es gebe beim Autobahnanschluss Güterbahnhof Differenzen zwischen Links-Grün und Bürgerlichen. Diese gelte es auszuhalten. Den Vorwurf der Demokratiefeindlichkeit weisst Olibet entschieden zurück.

Die Abstimmung über die Initiative «Für ein lebendiges Areal Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss» liege bald sieben Jahre zurück. Damals sei der Klimawandel noch nicht gleich stark im Bewusstsein der Menschen gewesen wie heute. Kanton und Stadt müssten bei der Planung neuer Strassen gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen, sagt Olibet zum Vorwurf der Bürgerlichen, wonach sich das Stadtparlament St.Gallen am Dienstag über übergeordnetes Recht hinweggesetzt habe.

SP-Nationalrätin Claudia Friedl reagierte ebenfalls auf die Berichterstattung des «St.Galler Tagblatt» aus dem Stadtparlament. Die Bundespolitikerin kommentierte so: «Das Stadtparlament setzt ein weiteres eindrückliches Zeichen für eine fortschrittliche Mobilitätspolitik! Das muss man nun auch beim Astra (Bundesamt für Strassen, red.) hören.»