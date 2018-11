Wie eine Familie in St.Gallen jahrelang Miete prellte und sich einfach aus dem Staub machte Weil die früheren Mieter ihr Hab und Gut und ihren Abfall zurückgelassen haben, muss die Stadt eine Liegenschaft an der Rechenstrasse räumen. Es handelt sich um einen seltenen und besonders krassen Fall. Roger Berhalter

Die Baracken östlich der Badi Lerchenfeld sind seit über einem Jahr unbewohnt. (Bild: Michel Canonica)

Die Mieter sind schon lange weg, aber ihr halber Haushalt ist noch da. Mitarbeiter einer Räumungsfirma sind in diesen Tagen damit beschäftigt, zwei Baracken an der Rechenstrasse zu räumen. Die Liegenschaft gehört der Stadt, die an diesem Standort mittelfristig ein Grossprojekt plant. Seit über einem Jahr stehen die Baracken schon leer, nun hat Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner die Räumung angeordnet. Dies nachdem man die Familie, die in dem Gebäude wohnte, mehrfach aufgefordert hatte, die zurückgelassenen persönlichen Gegenstände abzuholen.

Es ist ein besonders krasser Fall. Nicht nur die Wohnräume müssen geräumt werden, sondern auch die Estriche und die Umgebung der Baracken. Selbst ein schrottreifes Auto hat die Familie zurückgelassen. «Mir ist kein ähnlicher Fall bekannt», sagt Stadtbaumeister Rechsteiner, auch die leitende Liegenschaftsverwalterin im Hochbauamt habe in mehr als 30 Berufsjahren keine Räumung in diesem Ausmass erlebt. Dass man Mietern, die mit den Zahlungen im Rückstand seien, Mahnungen mit Kündigungsandrohung schicke, das komme schon mal vor. Räumungen hingegen seien höchst selten.

Ein richterlicher Beschluss war nötig

Die Ex-Mieter der Baracken beschäftigen die städtischen Behörden schon länger und seit zwei Jahren intensiv. Es begann damit, dass die Familie mehrere Monatsmieten trotz Mahnungen nicht bezahlte. Die Stadt kündigte darauf den Mietvertrag per September 2016. Die Mieter liessen sich davon aber nicht beeindrucken. Sie weigerten sich, die Baracken zu verlassen, und blieben weiterhin darin wohnen.

Die Stadt leitete darauf ein so genanntes Ausweisungsverfahren ein und forderte die Mieter per richterlichem Beschluss auf, die Wohnung zu verlassen. Dies taten sie schliesslich auch per Juli 2017 – allerdings ohne die Liegenschaft zu räumen. «Sie haben viel von ihrem Hausrat zurückgelassen», sagt Rechsteiner.

Es folgten weitere Versuche des städtischen Hochbauamtes, die Familie zu erreichen. «Wir haben die Mieter mehrmals darauf hingewiesen, dass sie ihre persönlichen Gegenstände abholen sollen», sagt Rechsteiner. Doch bis jetzt sei nichts passiert, weshalb der Stadt schliesslich nichts anderes übrig geblieben sei, als die Räumung als Ersatzvornahme einzuleiten.

15000 Franken Räumungskosten

Die Kosten der Räumungsaktion werden die ehemaligen Mieter selber übernehmen müssen. «Wir werden die Kosten nach dem Verursacherprinzip weiterverrechnen», sagt Rechsteiner. Allein die Zwangsräumung dürfte rund 15000 Franken kosten, wie entsprechende Offerten gezeigt hätten. Ob die Familie die Rechnungen tatsächlich begleichen wird, darf angesichts der Vorgeschichte allerdings bezweifelt werden.

Nicht nur der Stadt, sondern auch den Anwohnern war die heruntergekommene Liegenschaft seit längerem ein Dorn im Auge. «Wir haben die Räumung nicht zuletzt auch wegen den Nachbarn angeordnet», sagt Rechsteiner. Man habe nicht so lange warten wollen, bis die Baracken wegen des geplanten neuen Busdepots vor Ort ohnehin abgebrochen würden.